Немецкая бригада в Литве будет защищать восточный фланг НАТО – министр обороны ФРГ

Министр обороны Литвы поблагодарил немецких партнеров и отметил, что наибольшей угрозой для всех государств региона является российская агрессивная политика.

Развертывание бригады Бундесвера в Литве свидетельствует о готовности Германии защищать весь восточный фланг НАТО.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на совместной с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом пресс-конференции в Вильнюсе после подписания соответствующей дорожной карты, передает "Укринформ".

"Мы готовы защищать территорию Литвы... Мы в Германии осознали реалии безопасности и посылаем четкий сигнал всем, кто чувствует себя в опасности... Мы берем на себя ответственность и роль лидера на восточном фланге НАТО", — сказал министр обороны ФРГ.

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Писториус отметил, что постоянный контингент Бундесвера в другой стране будет развернут впервые: до сих пор немецкие военные выполняли за границей только временные миссии на ротационной основе. Писториус назвал это инвестицией в будущее.

Согласно подписанной 18 декабря дорожной карте, немецкий контингент будет состоять из 4 800 военных и около 200 гражданских работников. Уже начинается развитие инфраструктуры, создание комфортных условий для проживания семей военных неподалеку от Вильнюса и Каунаса.

Министр обороны Литвы поблагодарил немецких партнеров и отметил, что наибольшей угрозой для всех государств региона является российская агрессивная политика.

Писториус в июне впервые объявил о планах развертывания немецкой бригады в Литве. Это флагманский проект в контексте политики безопасности, толчком к которому стала захватническая война России против Украины.

Во втором квартале 2024 года начнет работу передовое командование бригады в Литве, которое до конца года должно перерасти в штаб формирования. В 2025 году бригада должна быть окончательно сформирована, после чего начнутся первые тренировки. Полную боеспособность бригада достигнет к концу 2027 года.

Напомним, ранее министр обороны Германии призвал страны НАТО готовиться к войне с РФ: "У нас есть несколько лет".

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