Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для российского флота

Из-за запрета поставок из стран ЕС продукции двойного назначения в Россию проблемы возникли у государственного судостроительного холдинга.

Под удар экспортного контроля, запрещающего поставки в РФ продукции двойного назначения, попала Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — государственный российский холдинг.

Об этом во вторник, 24 августа, сообщили на сайте finanz.ru.

Глава ОСК Алексей Рахманов заявил на брифинге, что иностранные компании все чаще отказываются от обслуживания и поставок своей продукции на российские судостроительные предприятия.

"Есть у нас, например, один пароход, по которому немецкий поставщик двигателей объявил отзывную кампанию, нам об этом сообщил, и уже пятый месяц не приезжает", — сообщил Рахманов.

По его словам, проблема нарастает с каждым днем — становится все больше задержек с поставками продукции и полных отказов в обслуживании со стороны иностранных подрядчиков.

Объединенная судостроительная корпорация на 100% принадлежит российскому государству и объединяет 40 конструкторских бюро, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

Ранее, в марте 2021, поставки силовых установок для российских кораблей заблокировала Норвегия.

Напомним, что Совет Европейского Союза к 31 января 2022 продлил санкции в отношении отдельных секторов экономики России, которые были введены через российскую агрессию в Украине.

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