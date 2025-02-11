Лидер немецкой пророссийской и крайней левой партии Альянс Сара Вагенкнехт не захотела отвечать, счастлива ли она потому, что Украина все еще существует как государство, несмотря на три года полномасштабной войны.

Об этом она сказала в интервью блогеру Тело Юнгу, передает "Европейская правда".

Блогер спросил немецкую политика, не лучше ли то, что война в Украине длится три года, но украинское государство до сих пор существует, чем если бы Россия победила за одну неделю.

"Саро, ты радуешься тому, что, несмотря на такую ужасную ситуацию, Украина все еще существует через три года?", — спросил он несколько раз.

Также читайте Соглашение Трампа с Путиным по Украине представляет угрозу для Европы — FT

Однако Вагенкнехт решила уклониться от ответа. Сначала она назвала слова блоггера "смелым утверждением", а затем обвинила Юнга в том, что он задал неправильный вопрос.

"Я не радуюсь (существованию Украины. – Ред.) из-за цены, потому что цена является абсурдной, и платить эту цену не было необходимо. Не было нужды в том, чтобы погиб миллион людей, чтобы Украина все еще существовала", – сказала она.

По мнению Вагенкнехт, "если бы Украина закончила эту войну раньше, тогда бы она все еще существовала".

Немецкая "подруга Путина" все время манипулятивно вспоминала о миллионе смертей, который, по ее словам, можно было бы предотвратить при условии скорого мирного соглашения. Вагенкнехт почему-то считает, что Украина могла бы существовать в границах 2022 года, заключи мирное соглашение в начале полномасштабного вторжения.

Когда ее спросили, должна ли Украина сдаться России, Вагенкнехт ответила: "Чтобы заключить соглашение, нужны две стороны". Однако она заверила, что "конечно не хочет, чтобы Украина исчезла".

Ранее Вагенкнехт призвала власти Германии не дожидаясь Трампа начать мирные переговоры по Украине.

Напомним, Сара Вагенкнехт заявила о необходимости прекращения поставок оружия в Украину.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.