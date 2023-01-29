Немецкая Rheinmetall планирует производить HIMARS и увеличить производство боеприпасов для Украины

Компания готова значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов для удовлетворения спроса в Украине и на Западе.

Немецкий производитель оружия Rheinmetall может приступить к производству систем HIMARS в ФРГ и готов значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос в Украине и Западе.

Об этом заявил генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Reuters.

Rheinmetall производит ряд оборонительных продуктов, но, пожалуй, наиболее известен производством 120-мм пушки для танка Leopard 2.

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"Мы можем производить 240 тысяч танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", – сказал Паппергер.

Он также сообщил, что мощность производства 155-мм артиллерийских снарядов может быть увеличена до 450-500 тысяч в год.

Издание отметило, что спрос на эти боеприпасы резко возрос после вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

Паппергер сообщил, что к середине года будет запущена новая производственная линия для боеприпасов среднего калибра, которые используются, например, для немецких зенитных танков Gepard в Украине.

Rheinmetall также ведет переговоры с американской компанией-производителем HIMARS – Lockheed Martin.

"На Мюнхенской конференции по безопасности мы стремимся заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS (в Германии)", – сказал Паппергер.

"У нас есть технология для производства боеголовок, а также для ракетных двигателей, и у нас есть грузовики для установки пусковых установок", – добавил гендиректор Rheinmetall.

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что Минобороны США заключило соглашение с компанией-производителем HIMARS на производство боеприпасов к этим системам для пополнения складов американской армии после оказания помощи Украине. Общая сумма контрактов оценивается более чем в $520 млн.

Добавим, военный эксперт Олег Жданов высказывал мнение, что у Украины "не возникнет никаких проблем" создать собственное производство снарядов к MLRS и HIMARS.

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