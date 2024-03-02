Немецкие истребители впервые перехватили самолеты РФ возле территориальных вод Латвии – фото

Это первый случай, когда немецкие истребители выполняли такую миссию.
Немецкие истребители Eurofighter в пятницу, 1 марта, вылетели с военной базы "Лиэлварде" в Латвии на перехват российских самолетов вблизи территориальных вод страны.
Об этом в Facebook сообщили военно-воздушные силы Латвии.
"Это первый случай, когда немецкие истребители Eurofighter из "Лиэлварде" отправились на такую миссию", — говорится в сообщении ВВС Латвии.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс прокомментировал произошедшее и подчеркнул, что патрулирование воздушного пространства НАТО полностью функционирует и члены Альянса способны немедленно реагировать.
Напомним, в Санкт-Петербурге беспилотник врезался в многоэтажку (видео, фото).
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