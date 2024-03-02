Немецкие истребители впервые перехватили самолеты РФ возле территориальных вод Латвии – фото

Это первый случай, когда немецкие истребители выполняли такую миссию.

Немецкие истребители Eurofighter в пятницу, 1 марта, вылетели с военной базы "Лиэлварде" в Латвии на перехват российских самолетов вблизи территориальных вод страны.

Об этом в Facebook сообщили военно-воздушные силы Латвии.

"Это первый случай, когда немецкие истребители Eurofighter из "Лиэлварде" отправились на такую миссию", — говорится в сообщении ВВС Латвии.

Немецкие истребители перехватили самолеты РФ у Латвии Фото/Facebook: ВВС Латвии

Немецкие истребители перехватили самолеты РФ у Латвии Фото/Facebook: ВВС Латвии

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс прокомментировал произошедшее и подчеркнул, что патрулирование воздушного пространства НАТО полностью функционирует и члены Альянса способны немедленно реагировать.

Напомним, в Санкт-Петербурге беспилотник врезался в многоэтажку (видео, фото).

Читайте также: