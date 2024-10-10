Немецкие машины для российской армии: несмотря на санкции, РФ покупает промышленные товары в ФРГ — расследование

Россия пытается производить как можно больше военных товаров внутри страны, а помогает ей в этом продукция немецких инженеров-механиков.

Несмотря на санкции, промышленные товары Германии продолжают поступать в Россию.

Об этом идет речь в расследовании журналистов сети SWR, передает телеканал ARD.

В 2023 г. в РФ было доставлено более 300 машин, которые можно использовать для производства деталей транспортных средств или боеприпасов. Часто такая поставка происходит через Турцию.

По данным российской таможни, на которые ссылаются расследователи SWR, по состоянию на конец декабря 2023 г. в Россию было доставлено более 300 грузов от немецких производителей. В основном это крупные промышленные машины или так называемые станки с ЧПУ. Эти машины с компьютерным управлением могут, например, резать сталь, гнуть листовой металл или сваривать металлические детали полностью автоматически.

По информации специалистов именно такие машины помогли россиянам наладить производство частей, боеприпасов для автомобилей, самолетов. И именно Германия является лидером в производстве такого оборудования, доля которых на российском рынке достигает 30%.

С помощью видео- и фотосъемки журналистам удалось выяснить, что компании "Парсек", "КамАЗ", NIR и "Индустриальные решения" в РФ снабжают российским военным двигатели и запчасти для самолетов и ракет. На всех этих предприятиях используется немецкое оборудование, продолжавшее поступать и в прошлом году. Не исключено, что Россия получает такие машины и в этом году.

Более 30 германских производителей расследователи уже идентифицировали. Их машины были импортированы в Россию в прошлом году. Многие расположены в земле Баден-Вюртемберг, традиционном месте машиностроения. Среди производителей фигурируют, в частности Walter Maschinenbau, Vollmer, Fein GmbH, Heller и т.д.

В большинстве случаев машины были ввезены в Россию через Турцию.

Производители, к которым обратились журналисты, перекладывают вину именно на посредников, мол это нарушали санкционный режим без ведома немецких компаний.

Эксперты видят возможность прекращения незаконного экспорта в усилении санкций и контроля за их соблюдением. Ведь компании действительно могут не знать, куда попадает их продукция, но при желании могут легко об этом узнать и принять соответствующие меры.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц вдруг захотел поговорить с главой Кремля Путиным. Украинский эксперт назвал причины такого решения.

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