Немецкие батареи Patriot начнут работу с 27 января и будут оставаться на украинско-польской границе не менее шести месяцев.

Германия разместила две батареи противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на востоке Польши, в аэропорту Ясенко близ Жешува. Этот аэропорт является ключевым логистическим узлом западной военной и гуманитарной помощи Украине.

Об этом 23 января сообщило агентство PAP.

В частности, министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камишем в военном аэропорту Ясенко объявил, что немецкие батареи Patriot начнут работу с 27 января и будут оставаться в Польше минимум шесть месяцев.

Ранее эти задачи выполняли американские войска, размещавшие системы Patriot в Польше с января по ноябрь 2023 года. В то время 320 солдат Бундесвера обслуживали эти комплексы на площадках, расположенных всего в 33 километрах от украинской границы.

Развертывание ПВО было инициировано после трагического инцидента в конце 2022 года, когда российская ракета попала в польскую деревню, унеся жизни двух человек. С тех пор размещение систем Patriot стало частью мер по усилению защиты польского воздушного пространства.

Напомним, что Соединенные Штаты официально ввели в эксплуатацию военную базу противовоздушной обороны на севере Польши. По словам президента Анджея Дуды, это гарантия безопасности Польши как члена НАТО, несмотря на то, что в соседней Украине бурлит кровавая война, развязанная Россией.