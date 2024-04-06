Немецкие полицейские в знак протеста сняли штаны и записали видео

Профсоюз призывает МВД немедленно решить проблему с униформой, даже если это приведет к дополнительным расходам.

Полиция южной немецкой земли Бавария прибегла к необычной акции протеста, чтобы привлечь внимание к ненадлежащему обеспечению полицейских униформой.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

На видео, опубликованном на YouTube государственным отделением Союза полицейских Германии (DPolG), двое офицеров, сидящих в полицейском автомобиле, спрашивают друг друга: "Как долго вы ждали?". Тогда оба говорят, что ждали соответственно четыре и шесть месяцев. Затем копы выходят из полицейской машины без штанов.

Юрген Кенляйн, глава баварской DPolG, заявил, что это видео — совсем не плохая первоапрельская шутка и не должно вызывать смех, поскольку хроническое отсутствие униформы равнозначно неуважению к офицерам.

"Полиция Баварии может буквально остаться без штанов", — говорит Келайн, подчеркнув, что время ожидания на 21 разный предмет униформы — например, кепки, куртки и штаны — может длиться месяцами, если они доступны вообще.

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Профсоюз призывает МВД немедленно решить проблему, даже если это приведет к дополнительным расходам.

Спикер Министерства внутренних дел признал проблему, указав на перебои в цепочке поставок. Он упомянул пандемию коронавируса и войну в Украине как дополнительные факторы, негативно влияющие на поставку и доставку, и пообещал, что новый логистический центр заработает в Баварии до 2030 года.

В то же время в МВД уверяют, что у государственной полиции нет препятствий для выполнения своих обязанностей, поскольку вместо отсутствующих элементов униформы можно использовать другие.

Напомним, в Швейцарии требование профсоюзов выплачивать ежегодно дополнительную 13 пенсию поддержали почти 60% избирателей. Необходимость увеличения пенсионных выплат профсоюза аргументировали постоянным ростом стоимости жизни.

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