Немецкие политики тайно обсуждали депортацию миллионов иностранцев: Шольц отреагировал

Лидер неонацистского движения Neue Rechte ("Новые правые") Мартин Зельнер представил так называемый "план реэмиграции".
В конце 2023 г. группа влиятельных политиков из крайней правой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) обсуждала способы массовой депортации лиц иммигрантского происхождения. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже осудил подобные планы ультраправых.
О секретной встрече немецких политиков сообщили в своем расследовании журналисты Correctiv.
Кто собрался на встречу
Встреча, на которую собрались представители АдН, ряд крупных предпринимателей, имена которых названы в публикации, и представители немецких ультраправых, состоялась в одной из гостиниц вблизи пригорода Берлина — Потсдама. Среди участников были юристы, врачи, предприниматели и политики.
По данным Correctiv, встреча продолжалась несколько часов и состояла из выступлений ораторов и банкета. Из представителей партии АдН были замечены Роланд Гарвиг, консультант и правая рука сопредседателя АдН Алисы Вайдель, депутат Бундестага Геррит Гуй, а также лидеры АдН в Потсдаме и федеральной земле Саксония-Ангальт Тим Краузе и Ульрих Зигмунд.
Каждый участник мероприятия, сообщается в публикации, получил персональное приглашение, в котором содержалась просьба внести минимальное пожертвование в размере 5 тысяч евро.
Кого собрались депортировать ультраправые
Главным оратором, как пишут журналисты, был лидер неонацистского движения Neue Rechte ("Новые правые") Мартин Зельнер, представивший присутствующим так называемый "план реэмиграции". В нем говорилось о способах депортации и экспатриации миллионов мигрантов, в частности лиц иммигрантского происхождения, уже получивших гражданство Германии.
Как отмечает Correctiv, в откровенно расистском выступлении Зельнер даже назвал какую-то страну в Северной Африке, куда, по его мнению, нужно выселить более двух миллионов человек из Германии и всех тех, кто помогает мигрантам и беженцам.
Реакция участников
В АдН после огласки публикации заявили, что эта встреча не была партийным событием и что партия "не будет менять позицию по миграционной политике (...) из-за личной точки зрения лица на встрече, которая не была событием АдН".
Мартин Зельнер отреагировал на публикацию сообщением в Telegram и заявил, что расследование журналистов "раздувает из мухи слона", потому что АдН и задолго до этого открыто говорила о "ремиграции". Он также заявил, что это не была "тайная встреча", а просто частное событие.
Что сказал Шольц
В четверг, 11 января, канцлер Германии Олаф Шольц резко осудил планы ультраправых групп, и заверил, что Германия не позволит, чтобы любого живущего в стране судили на основе того, имеет ли он иностранные корни или нет.
"Мы защищаем всех – независимо от происхождения, цвета кожи или того, насколько кто-то неудобен для фанатиков с ассимиляционными фантазиями", – написал он в Twitter (X).
Глава немецкого правительства подчеркнул, что каждый, кто выступает против свободного демократического устройства Германии, должен иметь дело с немецкой внутренней разведкой и судебной системой.
"Уроки истории – это не просто слова. Демократы должны стоять вместе", – подчеркнул Шольц.
Напомним, в ФРГ может появиться новая правая партия, которая станет конкурентом для "Альтернативы для Германии".
Читайте также: