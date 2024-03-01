Немецкие ракеты могут ударить по Москве: Шольц сделал еще одно заявление о Taurus

Канцлер ФРГ объяснил, почему воздерживается от принятия решения по поставкам Украине дальнобойного оружия.

Немецкие дальнобойные ракеты Taurus при неправильном применении могут поразить конкретные цели в Москве, поэтому ФРГ не решается передавать их украинским вооруженным силам.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сообщил вечером в четверг, 29 февраля, во время общественного форума в Дрездене, передает издание Berliner Morgenpost.

При этом он решительно повторил свой отказ от поставок Taurus, заявив, что "пока нет никаких причин" для положительного решения.

По его словам, Британия и Франция, предоставившие Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, "позаботились о том, чтобы знать, что и где приземляется".

“Нам нужно было бы участвовать [в боевых действиях в Украине], чтобы это сделать. Я думаю, что это невозможно", – продолжил Шольц.

Тем самым он повторил, что немецкие солдаты не будут вовлечены в использование оружия Taurus для программирования целей.

Напомним, в четверг, 22 февраля, Бундестаг Германии принял рекомендацию правительству Шольца о предоставлении Украине тяжелых вооружений дальнего действия, в том числе ракет Taurus.

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