Партия сожалеет, что не дистанцировалась раньше путинской системы.

В немецкой социал-демократической партии (СДПГ) заявили, что проводили неправильную политику в отношении российского диктатора Путина.

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Об этом информирует издание n-tv.

Во время партийной конференции лидер политсилы Ларс Клингбайль об ошибке, что партия не дистанцировалась раньше путинской системы.

Клингбайль заявил, что в настоящее время речь идет об организации безопасности против России и Германия будет твердо стоять на стороне Украины, подвергающейся агрессии со стороны РФ.

В свою очередь глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених признал, что "полностью недооценил" имперское мышление Путина.

В то же время, Мютцених выступил против дискредитации политики "разрядки", которая была ранее. По его словам, "стыдно" ставить ее "в один ряд с захватнической войной" против Украины. Также он повторил свой призыв использовать дипломатические возможности для прекращения конфликтов.

Война России против Украины показывает, "что мы не всегда правильно оценивали события последних лет", – говорится в ключевом предложении, представленном партийным руководством. Следовать предположению, что усиление экономических связей будет способствовать демократизации России, было "ошибкой". Это привело к тому, что Германия "стала односторонне зависимой от России с точки зрения энергетической политики".

"Пока Россия преследует свою империалистическую цель завоевания и подавление суверенных государств, не может быть никакой нормализации отношений с Россией", – подчеркивается в предложении.

В дополнение к расширению внутреннего рынка и укреплению социальной Европы также важно, "чтобы Европейский Союз преодолел неэффективную и недейственную фрагментацию в своей оборонной политике и в своих отраслях вооружений". Что касается восточноевропейской политики, то, согласно документу СДПГ, важно "создать условия для скорейшего принятия Украины, Молдовы и Грузии". Чтобы сохранить способность Европы действовать, ЕС также должен "отойти от принципа единодушия" в сфере внешней политики, считают социал-демократы.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Британии сравнил современную Россию с нацистской Германией.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме отреагировали на участие Путина в выборах.

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