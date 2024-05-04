Немецкие ультраправые за день до вторжения РФ подготовили циничный призыв к правительству ФРГ — Bild

Документ был подготовлен так называемой рабочей группой по внешней политике, в которую входят 10 из 77 депутатов немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии".

Во фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге 23 февраля 2022 года подготовили меморандум, в котором правительство ФРГ призвали "повлиять на Украину, чтобы она не занималась "эскалацией" конфликта", а также заявить об отказе принимать страну в НАТО.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

Этот документ был подготовлен так называемой рабочей группой по внешней политике, в которую входят 10 из 77 депутатов немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии".

Ультраправую партию "Альтернатива для Германии" подозревают в подыгрыше Кремля / Фото: Associated Press

В издании отметили, что один из членов этой рабочей группы Маркус Фронмайер открыто посещал Крым, некоторые другие выступали на российском ТВ.

Глава группы Маттиас Моосдорф в апреле посетил Москву. "Он может звонить в Кремль напрямую", — рассказал Bild источник в партии.

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Кроме упомянутого меморандума, еще некоторые документы свидетельствуют о тесных связях немецких ультраправых с Россией.

Например, проект заявления от 2019 года "За новую политику в отношении России — сотрудничество вместо конфронтации" предлагал смягчить визовый режим с РФ, развивать экономические и научные связи.

Во время полномасштабного вторжения, 3 февраля 2023, рабочая группа по внешней политике в парламентской фракции "Альтернатива для Германии" предлагала прекратить подготовку солдат ВСУ в Германии. А спустя год выступила против конфискации замороженных в ЕС активов Центробанка РФ.

Напомним, главный кандидат от ультраправой политической партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на европейских выборах Максимилиан Кра подозревается в финансировании из источников, близких к Кремлю.

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