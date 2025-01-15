Немецкие военные бойкотируют соцсеть Илона Маска: в чем причина

Американский миллиардер называл канцлера Олафа Шольца "дураком" и представлял ультраправую AfD как единственную силу, которая может "спасти" Германию.

Министерство обороны Германии и Бундесвер приостанавливают свои аккаунты в социальной сети X, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Немецкие военные считают, что на этой платформе невозможен объективный обмен аргументами.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление немецкого Минобороны.

Министерство обороны ФРГ, возглавляемое соратником Шольца по социал-демократической партии Борисом Писториусом, приняло решение по сети Х через несколько дней после того, как Маск провел в своей соцсети льстивую беседу с Алисой Вайдель, кандидаткой на пост канцлера от ультраправой партии “Альтернатива ” (AfD) на предстоящих внеочередных выборах 23 февраля.

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В декабре 2024 года предприниматель-миллиардер Илон Маск, также являющийся одним из главных советников избранного президента США Дональда Трампа, поддержал ультраправую AfD в публикации на X и с тех пор использовал платформу социальных сетей, которую он купил в 2022 году, чтобы критиковать немецких политиков.

В частности, он назвал канцлера Олафа Шольца "дураком" и представлял AfD как единственную силу, которая может "спасти" Германию.

Вместо перехода на Bluesky, любимую для многих альтернативу X, Министерство обороны Германии заявило, что продолжит транслировать видео и контент в Instagram, YouTube и через канал WhatsApp.

Напомним, представители трех крупнейших партий Великобритании в частных беседах призвали союзников Дональда Трампа пересмотреть его отношения с Илоном Маском после того, как миллиардер и руководитель Tesla сделал ряд провокационных заявлений по поводу политики этой страны, в частности поддержав представителя крайне правых сил.

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