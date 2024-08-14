Немецких военных призывали ни в коем случае не употреблять питьевую воду — Spiegel сообщил причину

Сегодня, 14 августа, казармы Бундесвера вблизи города Кёльн (Германия) были закрыты из-за вероятного загрязнения питьевой воды.

Об этом говорится в сообщении Spiegel.

Там отмечают, что во внутренней сети военных и гражданских призывали ни в коем случае не употреблять питьевую воду. Военным вообще запретили заходить на территорию казарм.

По информации издания, в казармах в Кёльн-Ване расположены несколько командных пунктов, а также военные и гражданские офисы Бундесвера. Также там базируются авиационные силы Минобороны. Всего на дислокации задействовано 4300 военнослужащих и 1200 гражданских.

В Бундесвере призвали персонал, все еще живущий в казармах, сообщать о подозрительных лицах, которые до сих пор не находились там, но "в настоящее время есть в поле зрения" и отличаются "необычным поведением".

Ранее подозрительное лицо видели у ограды вокруг казармы, сбежавшей после обнаружения. Также отмечается, что казармы будут оставаться закрытыми на вход и выход в дальнейшее распоряжение.

Напомним, в апреле в Германии судили офицера Бундесвера за шпионаж в пользу РФ. В Дюссельдорфе Высший земельный суд 29 апреля рассматривал дело в отношении эксофицера Вооруженных сил Германии Томаса Х по обвинению в шпионаже в пользу страны-агрессорки.

Читайте также: