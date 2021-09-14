Немецких коров приучили пользоваться туалетом: это должно уменьшить выбросы парниковых газов

Аммиак из мочи коров превращается в парниковый газ (оксид азота), когда смешивается с почвой.

В научно-исследовательском институте биологии сельскохозяйственных животных в Германии завершился эксперимент, в ходе которого 16 коров учили пользоваться специальным туалетом MooLoo.

Как сообщили ученые в комментарии изданию RNZ, животные успешно прошли обучение, которое проходило методом "кнута и пряника". За каждое справляние природной нужды в отведенном месте коровы получали подслащенную воду, а тех, кто мочился за пределами MooLoo, опрыскивали водой в течение трех секунд.

По словам ученых, около 10% всех выбросов парниковых газов происходят от жизнедеятельности крупного рогатого скота. Однако, аммиак из мочи коров превращается в парниковый газ (оксид азота), когда смешивается с почвой. Для того, чтобы не допустить этого, были сконструированы специальные туалеты для коров.

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Исследователи утверждают, что если удастся собирать 80% мочи крупного рогатого скота в таких туалетах, как MooLoo, выбросы аммиака будут сокращены на 56%. Правда, такой метод можно использовать для скота, содержащегося в стойлах, а вот приучить коров посещать туалет во время пребывания на пастбище будет значительно труднее.

Напомним, российские климатологи предполагают, что из-за глобального потепления в ХХИИ веке могут оказаться под водой два крупных города в Российской Федерации. Речь идет о Санкт-Петербурге и Архангельск.

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