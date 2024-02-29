Немецкий фрегат чуть не сбил беспилотник США над Красным морем: детали инцидента

Выпущенные по беспилотнику две ракеты не попали в цель и упали в море из-за "технического дефекта".

Немецкий военно-морской фрегат "Гессен", отправленный для защиты коммерческих судов в Красном море, случайно чуть не сбил американский беспилотник.

Об этом сообщает DW.

Министерство обороны Германии подтвердило инцидент с беспилотником с участием страны-союзника, однако не назвало страну.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прибывший в регион на выходных в рамках миссии ЕС для защиты международного судоходства от атак йеменских хуситов фрегат "Гессен" открыл огонь после того, как попытки идентифицировать неизвестный беспилотник "были безуспешными".

"Это дело было решено, когда оказалось, что это не был вражеский дрон, что стало понятно только задним числом", – сообщил представитель немецкого Минобороны Майкл Стемпфл.

Выпущенные по беспилотнику две ракеты не попали в цель и упали в море из-за "технического дефекта", сообщает Der Spiegel. В этом издании также указали, что это был американский разведывательный беспилотник Reaper.

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В Spiegel предположили, что дрон мог находиться в этом районе "в пределах американской антитеррористической миссии", не связанной с миссией в Красном море. По информации издания, военные чиновники считают, что инцидент с дружеским огнем показал, что следует улучшить координацию между привлеченными союзниками в разных миссиях в регионе вокруг Йемена.

Как сообщает ежедневная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, "общеизвестно, что в регионе используются американские боевые беспилотники, не имеющие ничего общего с операцией в Красном море".

Отмечается, что "Гессен", экипаж которого состоит из 240 немецких солдат и моряков, имел больше успеха 28 февраля, когда успешно сбил два беспилотника хуситов в течение 15 минут.

К слову, накануне США, Великобритания и их союзники нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене, среди которых подземные склады оружия, ракетные базы, комплексы БпЛА, системы ПВО, радары и вертолет.

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