Немецкий город призвал жителей следовать примеру "мастера доносов": что известно

Власти Ноймюнстера в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн призвали жителей доносить друг на друга по примеру "мастера доносов". Последний пообещал лично приехать в город.

Об этом сообщает Bild.

"Сообщите нам о незаконной парковке. Разве в каждом из нас не живет маленький "мастер доносов"? Если вы заметили нарушения, то можете составить жалобу через формуляр на нашем сайте и отправить ее нам на email, желательно с фотографиями", – говорится в сообщении .

Реакция жителей

"Просто фу"

"Этот город – просто дно"

"Штази" расширяет работу".

Вскоре власти отметили, что удивлены такой реакцией. Мол, там предлагается портал для жалоб уже десять лет и регулярно рекламируем предложения службы порядка в соцсетях. Также добавляется, что Маттеи никто не приглашал.

По данным газеты Kieler Nachrichten, в прошлом году количество штрафов за нарушение ПДД в Ноймюнстере упало на 30%, поступления от штрафов снизились на 124 тысячи евро.

"Видимо, поэтому власти и решили поощрить "доносы", – резюмировали у Bild.

Напомним, в Германии Никлас Маттеи из Грефенхайнихена, называющего себя в соцсетях "мастером доносов", патрулирует город на велосипеде в ярком светоотражающем костюме и разыскивает тех, кто нарушает правила парковки. Он сразу делает фото на смартфон и сообщает о нарушителях полиции.

Впоследствии Маттеи, выступившего за возрождение "Штази", избили.

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