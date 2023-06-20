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Немецкий концерн Rheinmetall сотрудничал с Россией после начала войны — Bild

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Немецкий концерн Rheinmetall сотрудничал с Россией после начала войны — Bild

Концерн Rheinmetall сотрудничал с россиянами после начала полномасштабного вторжения / Фото: The Bild

Речь идет о компании MS Motorservice, являющейся дочерним подразделением Rheinmetall.

Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall сотрудничал с Россией после начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом информирует издание Bild.

Речь идет о компании MS Motorservice, дочернем предприятии крупнейшего в Германии оборонного концерна Rheinmetall.

До войны она продавала в Россию запчасти для двигателей. Это могли быть поршни, масляные и водяные насосы, отработавшие клапаны рециркуляции газов. Сразу после начала войны в Украине Rheinmetall объявил о прекращении бизнеса с Россией.

Однако, как признали сегодня в концерне, MS Motorservice продолжала поставлять продукцию до июня 2022 г., в том числе оптовым покупателям.

В Rheinmetall говорят, что это были соглашения по ранее заключенным контрактам, поставки которых затянулись до июня. Таким образом компания стремилась избежать штрафов, предусмотренных по договорам.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий концерн "Rheinmetall" планирует начать в Украине производство бронетранспортеров "Fuchs" на предприятии, которое он совместно построит с "Укроборонпромом".

Кроме того, мы ранее информировали, что в ГУР предоставили перечень государств, помогающих России вести войну против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
722
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