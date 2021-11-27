Немецкий МИД впервые возглавит женщина: Бербок известна своей жесткой позицией по отношению к России

Немецкий МИД впервые возглавит женщина: Бербок известна своей жесткой позицией по отношению к России

Кроме того, политика призывает не запускать российский "Северный поток-2".

Немецкое Министерство иностранных дел возглавит соруководитель партии "Зеленых" Анналена Бербок.

Об этом в Twitter сообщил и.о. министра иностранных дел Гайко Маас.

Также читайте Канцлер Меркель получила на прощание странный подарок: что значит кизиловый куст

"Поздравляю, дорогая Анналена Бербок! Когда вы станете министром иностранных дел. Ведомство впервые возглавит женщина. После 151 года – именно то время! Представлять Германию в мире – это и честь, и вызов. Всего наилучшего!",– написал Маас в обращении к своей преемницы.

В свою очередь, издание DW пишет, что Бербок во время избирательной капании в Бундестаг отмечала жесткую позицию по действиям Российской Федерации. В частности, по российскому газопроводу "Северный поток-2". Она призвала не выдавать лицензию на его эксплуатацию. Кроме того, политик выразила солидарность с организацией "Мемориал", которую хотят ликвидировать российские власти.

Что касается Украины, то Анналена Бербок поддерживает стремление Киева к вступлению в Евросоюз. Впрочем, это должно произойти после деоккупации Донбасса и Крыма, считает она. А амбиции Украины стать членом НАТО она назвала пока "нереалистическими".

Как сообщалось, на днях в Германии три политические партии, прошедшие в Бундестаг во время национальных выборов, договорились о создании коалиции и разделе портфелей. Возглавил правительство социал-демократом Олаф Шольц. Кандитуры министров официально обещали объявить в течение следующей недели.

Читайте также: