Немецкий офицер объяснил, почему шпионил в пользу РФ: судья мотив не понял

Офицер передал секретную информацию российским спецслужбам, чтобы "уберечь свою семью" от ядерной атаки РФ.

Немецкий офицер бундесвера, судимый по подозрению в шпионаже в пользу России, заявил, что его действия были направлены страхом ядерной войны.

Об этом пишет BILD.

По данным следствия, с мая 2023 офицер, которого СМИ называют Томас Х., имел несколько контактов с посольством Российской Федерации в Берлине и консульством в Бонне. Он по собственной инициативе предложил сотрудничество российским спецслужбам и передал секретную информацию, к которой имел доступ через свои служебные обязанности в отделе закупок бундесвера.

Обвиняемый в суде не отрицал контактов с дипломатической службой РФ. Он заявил, что "боялся ядерной эскалации войны в Украине" и считал, что Россия якобы может нанести ядерный удар по территории Германии. Поэтому он хотел защитить свою семью и получить информацию о предполагаемой атаке, для чего ему пришлось выйти на контакт с российскими представителями.

Председательствующий на процессе судья назвал мотивы Томаса Х. "очень трудными для понимания".

Напомним, подозреваемый в шпионаже офицер, известный своей приверженностью правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", отрицает получение денег за передачу информации.

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