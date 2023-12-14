Немецкий разведчик продавал секреты Москве: подробности шпионского скандала

В Германии продолжается судебный процесс по делу бывшего сотрудника Службы внешней разведки Германии (BND), которому российская спецслужба заплатила не менее 450 000 евро в обмен на информацию об оружии, которым Запад вооружал Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Прокуратура обвинила бывшего разведчика Карстена Линке и его сообщника, немецкого торговца бриллиантами российского происхождения по имени Артур Эллер в государственной измене, заключавшейся в продаже секретной информации ФСБ России.

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Обращаясь к двум обвиняемым, главный прокурор сказал, что Линке согласился помочь богатому российскому бизнесмену, знакомому Эллера, получить вид на жительство в Германии, а также согласился предоставить информацию для ФСБ. По его словам, бизнесмен, названный только господином Мизаевым, предложил "сделать что-нибудь хорошее для обеих своих стран".

Обвинение также утверждает, что Эллер сделал на смартфон фотографии секретных документов, распечатанных Линке, а затем передавал фото сотрудникам ФСБ во время поездок в Москву.

Впоследствии ФСБ выдала им три специализированных телефона для шпионажа. По словам прокуроров, Эллер также получил сотни тысяч евро наличными для оплаты его услуг и услуг Линке.

Оба подсудимых обвинения отвергают.

Адвокат Линке утверждал, что его подзащитному не показали конфиденциальные доказательства против него и назвал процесс "показательным судилищем".

Большая часть дела, затрагивающая серьезные вопросы устойчивости системы безопасности Германии, была засекречена, поэтому репортеры были вынуждены покидать зал судебных заседаний.

Суд продлится до лета 2024 года. Государственная измена в Германии карается вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, подозреваемого в государственной измене немецкого разведчика задержали 21 декабря 2022 года, после чего в его квартире и на рабочем месте провели обыски. Позже был выдан орден на его арест.

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