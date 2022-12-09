Немецкий суд арестовал организаторов попытки государственного переворота, среди них – гражданка России

Подробности о роли россиянки в деятельности экстремистского движения "Граждане Рейха" пока не сообщают.

В пятницу, 9 декабря, судья-следователь Федерального суда Германии выдал ордера на содержание под арестом 23 задержанных в рамках специальной антитеррористической операции мятежников, планировавших насильственный захват власти.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ФРГ.

В перечне арестованных, кроме граждан Германии, оказалась также гражданка России Виталия Б. Какую роль она играла в деятельности организации Reichsbürger ("Граждане Рейха"), не уточняют.

Известно, что радикальное движение "Граждане Рейха" отрицает легитимность Федеративной Республики и призывает к свержению федеральных учреждений. Агентство Reuters писало, что члены этого движения пытались обрести контакты в России. В Кремле отрицают свою причастность к путчистам.

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В генеральной прокуратуре Германии добавили, что во время антитеррористической операции были задержаны еще два гражданина в соседних странах — Италии и Австрии. Решается вопрос об их экстрадиции.

Все арестованные обвиняются в членстве в террористической организации, которая хотела силой оружия свергнуть действующую политическую систему и установить новое правительство, восстановив монархию. На трон мятежники планировали посадить 71-летнего принца Генриха XIII, утверждающего, что принадлежит к аристократическому роду Ройсов.

Среди обвиняемых были бывшие военнослужащие Бундесвера, полицейские, врачи, судья и бывший депутат Бундестага.

Согласно обнародованной информации, арестованные были доставлены к следователю судьи Федерального суда в Карлсруэ в среду и четверг.

Напомним, мятежники из организации "Граждане Рейха" планировали ликвидировать канцлера Шольца, а также убить или депортировать еще 17 высокопоставленных немецких политиков, преимущественно законодателей.

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