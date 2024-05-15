Немецкий телеведущий сделал скандальное заявление об Украине и Израиле — Bild

Журналист немецкого телеканала сравнил действия Израиля в секторе Газа с войной России в Украине.

Во время трансляции финала "Евровидения 2024" на немецком телеканале ARD ведущий Торстен Шорн сравнил вторжение России в Украину и Израиля в Газу.

На скандальное заявление телеведущего обратил внимание заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер, назвав такое сравнение "позорным".

Рассказывая о демонстрациях против израильской певицы Эден Голан, телеведущий Торстен Шорн заявил: "Россию отстранили от Евровидения после нападения на Украину, а Израиль —нет, несмотря на его действия в секторе Газа".

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Пауль Ронцхаймер, комментируя это заявление, отметил, что немецкий телеведущий обнаружил свое непонимание ситуации, сравнивая Израиль и Россию, то есть "защиту от террористов с кровавой агрессивной войной против мирных жителей Украины".

"Независимо от того, как относиться к военным действиям Израиля и возможному наступлению на Рафах: война в Газе стала ответом на резню 7 октября и убийство 1200 евреев. Украинцы не нападали и никого не убивали, они хотели и хотят мира. Это Россия напала на их страну и терроризирует миллионы людей. Цивилизованный мир должен публично противостоять таким непостижимым сравнениям", — отметил заместитель главного редактора Bild.

Напомним, перед началом песенного конкурса Израиль согласился изменить текст песни певицы Эден Голан или выбрать другого представителя на "Евровидение-2024", чтобы не попасть под дисквалификацию.

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