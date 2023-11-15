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Немецкое издательство прекращает продажу книг журналиста, писавшего о Путине: детали

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Время на прочтение
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Немецкое издательство прекращает продажу книг журналиста, писавшего о Путине: детали

Хуберт Зайпель и Владимир Путин / Фото Кремля

Писателя поймали на сотрудничестве с окружением Путина.

Издательство Hoffmann und Campe прекращает продажу книг немецкого журналиста Хуберта Зайпеля. Там заявляют, что не владели информацией о связи своего автора с российскими олигархами.

Об этом пишет Spiegel.

Журналист признал сотрудничество с олигархами РФ

В издательстве уверяют, что ничего не знали о российском спонсорстве его автора Хуберта Зайпеля. За последние годы журналист выпустил две нонфикшн книги о президенте России Владимире Путине.

По данным международного расследовательного проекта Cyprus Confidential ("Тайны Кипра"), журналист много лет назад подписал "спонсорское соглашение" для книжного проекта, за которое получил 600 000 евро. Денежные средства поступали от подставной компании, базирующейся на Британских Виргинских островах в Карибском море. Зайпель признал "поддержку" со стороны российских олигархов и стал первым разоблаченным западным журналистом, которому платило окружение Путина.

Ранее мы отмечали, что немецкий журналист, режиссер-документалист и писатель Хуберт Зайпель, снявший фильм о Путине и написавший о нем две книги, ставшие бестселлерами, получил сотни тысяч евро от оффшоров, связанных с путинским олигархом. Речь идет об Александре Мордашове, против которого Европейский Союз ввел санкции в феврале 2022 года из-за его близости к Владимиру Путину.

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Дата публикации
Просмотры
446
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