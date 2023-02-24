Немецкого активиста пришлось выносить из суда вместе со столом: что произошло (фото)

Основатель протестной группы Letzte Generation ("Последнее поколение") хотел привлечь внимание к необходимости борьбы с изменением климата.
В четверг, 23 февраля, климатический активист, 23-летний Геннинг Ешке, судимый в Германии за блокировку улиц, приклеил руку к столу, после чего его пришлось вынести из зала суда вместе с мебелью. Этим жестом основатель протестной группы Letzte Generation ("Последнее поколение") хотел привлечь внимание к необходимости борьбы с изменением климата.
Об этом случае сообщает издание iDnes.
Активисты группы "Последнее поколение" в последнее время активизировали свои протесты, в ходе которых они призывают общественность и правительства стран отказаться от добычи ископаемого топлива. Во время своих мероприятий они используют клей для приклеивания к дорогам, взлетно-посадочным полосам или произведениям искусства.
Иск, который рассматривает Берлинский окружной суд, касается нескольких событий в 2022 году, в которых участвовал Ешке. Берлинская прокуратура обвиняет активиста в насилии, сопротивлении полиции и опасном препятствии дорожному движению.
Поскольку активист отказался платить штраф за свои действия, дело дошло до суда.
Во время судебного слушания 23-летний Ешке снова использовал клей, приклеив свою руку к столу в зале заседаний. "Я должен это сделать, потому что мы должны поговорить о чрезвычайной климатической ситуации", — заявил он.
Gericht: Wir müssen über den Klimanotstand sprechen https://t.co/PWqtcsXGcq— Letzte Generation (@AufstandLastGen) February 23, 2023
Судья вызвал судебную охрану, чтобы вывести юношу за неуважение к суду. Охранникам пришлось выносить активиста из здания вместе со столом длиной 1,2 метра.
На последних фото активист находился на автобусной остановке. Его рука все еще была приклеена к столу.
Между тем, суд назначил следующее заседание по его делу на 9 марта.
Напомним, ранее от рук британских экоактивистов пострадал знаменитый Музей Мадам Тюссо, где были выставлены восковые скульптуры королевской семьи.
Читайте также: