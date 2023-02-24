Немецкого активиста пришлось выносить из суда вместе со столом: что произошло (фото)

В четверг, 23 февраля, климатический активист, 23-летний Геннинг Ешке, судимый в Германии за блокировку улиц, приклеил руку к столу, после чего его пришлось вынести из зала суда вместе с мебелью. Этим жестом основатель протестной группы Letzte Generation ("Последнее поколение") хотел привлечь внимание к необходимости борьбы с изменением климата.

Об этом случае сообщает издание iDnes.

Активисты группы "Последнее поколение" в последнее время активизировали свои протесты, в ходе которых они призывают общественность и правительства стран отказаться от добычи ископаемого топлива. Во время своих мероприятий они используют клей для приклеивания к дорогам, взлетно-посадочным полосам или произведениям искусства.

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Иск, который рассматривает Берлинский окружной суд, касается нескольких событий в 2022 году, в которых участвовал Ешке. Берлинская прокуратура обвиняет активиста в насилии, сопротивлении полиции и опасном препятствии дорожному движению.

Поскольку активист отказался платить штраф за свои действия, дело дошло до суда.

Во время судебного слушания 23-летний Ешке снова использовал клей, приклеив свою руку к столу в зале заседаний. "Я должен это сделать, потому что мы должны поговорить о чрезвычайной климатической ситуации", — заявил он.

Gericht: Wir müssen über den Klimanotstand sprechen https://t.co/PWqtcsXGcq — Letzte Generation (@AufstandLastGen) February 23, 2023

Судья вызвал судебную охрану, чтобы вывести юношу за неуважение к суду. Охранникам пришлось выносить активиста из здания вместе со столом длиной 1,2 метра.

На последних фото активист находился на автобусной остановке. Его рука все еще была приклеена к столу.

Между тем, суд назначил следующее заседание по его делу на 9 марта.

Напомним, ранее от рук британских экоактивистов пострадал знаменитый Музей Мадам Тюссо, где были выставлены восковые скульптуры королевской семьи.

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