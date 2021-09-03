Немецкую ракету разорвало на куски: разработчики довольны и шутят — видео

Стальной бак ракеты заполняли жидким азотом, но в определенный момент резервуар не выдержал.
В Германии во время испытаний взорвалась космическая ракета — аппарат разорвало на куски. Однако это не случайность, а задумка разработчиков — говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Видео контролируемого взрыва немецкий стартап Rocket Factory Augsburg (RFA) обнародовал на своем YouTube-канале.
Компания протестовала криогенный резервуар многократной ракеты RFA One на качество сварных швов. Для этого конструкторы заполнили емкость жидким азотом, чтобы определить давление, которое сможет выдержать их разработка. Но с азотом, похоже, таки перестарались. Ведь какой-то момент резервуар не выдержал и взорвался.
В то же время разработчики не унывают, а наоборот — шутят.
"Нельзя приготовить омлет, а не разбив яиц", — написала компания в своем Twitter.
Орбитальный дебют RFA One предварительно запланирован на конец 2022 года из Космического центра Андо в Норвегии.