Немецкую ракету разорвало на куски: разработчики довольны и шутят — видео

Немецкую ракету разорвало на куски: разработчики довольны и шутят — видео

Стальной бак ракеты заполняли жидким азотом, но в определенный момент резервуар не выдержал.

В Германии во время испытаний взорвалась космическая ракета — аппарат разорвало на куски. Однако это не случайность, а задумка разработчиков — говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Видео контролируемого взрыва немецкий стартап Rocket Factory Augsburg (RFA) обнародовал на своем YouTube-канале.

Компания протестовала криогенный резервуар многократной ракеты RFA One на качество сварных швов. Для этого конструкторы заполнили емкость жидким азотом, чтобы определить давление, которое сможет выдержать их разработка. Но с азотом, похоже, таки перестарались. Ведь какой-то момент резервуар не выдержал и взорвался.

В то же время разработчики не унывают, а наоборот — шутят.

"Нельзя приготовить омлет, а не разбив яиц", — написала компания в своем Twitter.

Орбитальный дебют RFA One предварительно запланирован на конец 2022 года из Космического центра Андо в Норвегии.

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