Дата публикации
Категория
Мир
Немецкая «подруга Путина» объяснила, почему не верит в нападение России на НАТО

Она убеждена, что Кремль не пойдет на такой шаг из-за очевидного военного превосходства НАТО.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт / © Associated Press

Немецкая политика Сара Вагенкнехт скептически оценила вероятность прямого военного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.

Об этом она заявила в прямом эфире телеканала ntv.

«Путин не нападет на Альянс, потому что он не самоубийца и примерно знает, каков баланс сил», — сказала Вагенкнехт.

Политика не добавила, что «во всех категориях обычных вооружений, а также по количеству солдат НАТО значительно преобладает Россию — даже сейчас».

«И потому это так неправильно и так нечестно, когда люди продолжают говорить: нам нужно еще больше вооружиться, нам нужно еще больше солдат», — отметила она.

Напомним, 20 февраля 2022 года — за четыре дня до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину — Вагенкнехт заявила, что Россия «на самом деле не заинтересована во вторжении в Украину».

Ранее сообщалось, что война в Украине уже изменяет подходы к современному ведению боевых действий и может сыграть в пользу не только Киева, но и всего Запада.

Мы ранее информировали, что адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис считает, что только реальные гарантии безопасности могут стать основой легитимного урегулирования войны в Украине.

