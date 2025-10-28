- Дата публикации
Немецкая «подруга Путина» объяснила, почему не верит в нападение России на НАТО
Она убеждена, что Кремль не пойдет на такой шаг из-за очевидного военного превосходства НАТО.
Немецкая политика Сара Вагенкнехт скептически оценила вероятность прямого военного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.
Об этом она заявила в прямом эфире телеканала ntv.
«Путин не нападет на Альянс, потому что он не самоубийца и примерно знает, каков баланс сил», — сказала Вагенкнехт.
Политика не добавила, что «во всех категориях обычных вооружений, а также по количеству солдат НАТО значительно преобладает Россию — даже сейчас».
«И потому это так неправильно и так нечестно, когда люди продолжают говорить: нам нужно еще больше вооружиться, нам нужно еще больше солдат», — отметила она.
Напомним, 20 февраля 2022 года — за четыре дня до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину — Вагенкнехт заявила, что Россия «на самом деле не заинтересована во вторжении в Украину».
