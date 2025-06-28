Немецкие истребители перехватили российский самолет-шпион над Балтикой

Истребители / © Associated Press

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Истребители Военно-воздушных сил Германии поднимались в воздух из-за появления российского самолета Ил-20М над Балтийским морем.

Об этом пишет Bild.

По данным медиа, радары утром, 27 июня, зафиксировали вылетевший из Калининграда российский самолет и двигавшийся в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами, а также не выходивший на связь.

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С авиабазы Лаге были подняты два истребителя Eurofighter. Они установили визуальный контакт с российским самолетом в 100 километрах от побережья Германии.

Источники Bild утверждают, что Ил-20М не считался с немецкими истребителями и продолжил двигаться на запад. Однако в 40 километрах от острова Узедом самолет сменил курс и отправился на север.

Воздушное пространство Германии, как отмечается, Ил-20М не нарушало.

Отметим, что с начала 2025 года истребители НАТО уже девять раз поднимались на перехват российских самолетов. Министерство обороны РФ настаивает, что все полеты проходят в соответствии с международным законодательством.

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Напомним, польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.