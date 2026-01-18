Немецкие солдаты внезапно покинули Гренландию: почему Бундесвер покинул остров

Армия Германии / © Associated Press

В воскресенье стало известно, что немецкая разведывательная группа из 15 военнослужащих покинула Гренландию и возвращается в Копенгаген. Группа прибыла на остров в пятницу в рамках разведывательной миссии под руководством Дании накануне запланированных военных учений НАТО.

Представитель командно-контрольного центра сообщил, что солдаты выполнили свою задачу, а результаты разведки будут проанализированы в ближайшие дни.

Зафиксировано, что военные покинули остров досрочно.

Развертывание войск произошло на фоне споров по Гренландии, которые обострил президент США Дональд Трамп еще раньше, пытаясь приобрести остров, богатый ресурсами, и объявив дополнительные пошлины на товары из восьми европейских стран, включая Германию, Великобританию и Данию.

Ранее сообщалось, если президент США Дональд Трамп реализует свое намерение завладеть Гренландией, европейские союзники по НАТО могут применить сразу несколько рычагов влияния на Соединенные Штаты.