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Немецкие ученые идентифицировали нового "морского монстра" с юрского периода: как выглядит
В Германии палеонтологи обнаружили новый вид плезиозавра — древней морской рептилии с длинной шеей, жившей 183 миллиона лет назад.
Палеонтологи из Германии открыли ранее неизвестный вид плезиозавра — древней морской рептилии, жившей в океанах 183 миллиона лет назад. Открытие совершили, исследуя почти полный скелет, который был найден еще в 1978 году, но десятилетиями ждал своего изучения.
Об этом пишет Interesting Engineering.
История находки и ее значение
Окаменелость, принадлежавшая молодой особи, обнаружили в карьере на юго-западе Германии. Она хранилась в коллекциях музея, пока исследователи Свен Сакс и доктор Даниэль Мадзиа не провели всесторонний анатомический анализ и не определили его как уникальный вид.
Новый вид назвали Plesionectes longicollum, что переводится как «почти пловец с длинной шеей». Этот экземпляр особенно ценен, поскольку сохранил также остатки мягких тканей.
По словам ученых, этот плезиозавр является старейшим образцом, найденным в этом регионе. Его существование пришлось на ранний тоарский период, когда в океанах Земли происходили значительные экологические изменения, в частности резкое падение уровня кислорода. Эти события привели к массовому вымиранию, но в то же время создали идеальные условия для сохранения окаменелостей, подобных этой.
«Морские монстры» и эволюция
Плезиозавроиды, которых часто называют «морскими монстрами», были длинносые мясоядные рептилии, сосуществовавшие с динозаврами. Они вымерли более 100 миллионов лет назад.
Находка Plesionectes Longicollum является ключевой для понимания эволюции морской экосистемы в этот критический период. Дальнейшее изучение окаменелости может помочь ученым разобраться, как морская жизнь адаптировалась к глобальным изменениям окружающей среды. В настоящее время экземпляр является частью коллекции Государственного музея естествознания Штутгарта.
Напомним, ученые впервые задокументировали биогеографическую границу, разделяющую два типа медуз в океане. Хотя они генетически схожи, одна форма не выходит за пределы северных широт, что может быть связано с защитой от хищников и экологическими условиями.