Немецкий политик уничтожил свою карьеру ради семьи: почему рождение ребенка стало причиной отставки

Услуги суррогатной матери запрещены законом в Германии / © unsplash.com

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Влиятельный немецкий политик Йенс Шпан вынужден покинуть пост председателя консервативной парламентской фракции ХДС/ХСС в Бундестаге из-за волны массового возмущения. О добровольном сложении полномочий он официально сообщил в специальном письме членам своей политической силы, отметив полную несовместимость личного счастья с этой высокой должностью.

Об этом пишет Der Spiegel.

Лицемерие и строгие партийные запреты

Главной причиной политического краха Шпана стало его участие в программе суррогатного материнства, благодаря которой он и его муж Даниэль Функе недавно стали родителями. Этот поступок вызвал острую реакцию общества, ведь раньше политик публично и долго выступал против подобных репродуктивных моделей.

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Ситуацию существенно усугубляет законодательное поле Германии, где суррогатное материнство находится под строгим запретом. К тому же консервативная партия ХДС, которую представляет политик, является категорическим противником такой практики.

Еще в феврале партийный съезд официально закрепил эту твердую позицию соответствующим решением. В документе ясно прописано, что любое суррогатное материнство остается под абсолютным запретом для партийцев, независимо от их мотивов.

Выбор между карьерой и семьей

Сам Шпан признался, что масштаб и острота критики стали для него абсолютной неожиданностью. По его словам, пропасть между частным решением завести ребенка и ожиданиями от него как от лидера консервативной фракции оказалась значительно больше, чем он мог себе представить.

В своем прощальном обращении к коллегам эксочельщик фракции расставил окончательные жизненные приоритеты. Он подчеркнул, что последние дни помогли ему сделать выбор, и ныне собственная семья является для него важнейшей вещью в мире.

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Давление канцлера и партийный бунт

Однако решение об увольнении вряд ли было исключительно личной инициативой Шпана, ведь на него оказывалось колоссальное давление со стороны высшего руководства. По данным журналистов, федеральный канцлер Фридрих Мерц лично потребовал от своего соратника немедленно сложить полномочия и уйти в отставку.

Первыми открытый бунт против председателя фракции начали региональные центры ХДС. Лидер партии в земле Мекленбург-Передняя Померания, а впоследствии и родная партийная ячейка канцлера Мерца публично заявили, что такие действия наносят непоправимый ущерб доверию избирателей и разрушают авторитет политической силы.

Напомним, в Прикарпатье правоохранители задержали 30-летнюю жительницу Киевщины, которую подозревают в попытке продать собственного новорожденного сына за 20 тысяч долларов . Стороны заключили задним числом фиктивный договор о суррогатном материнстве.

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