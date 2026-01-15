Немецкий суд отклонил апелляцию украинца по делу о подрыве "Северного потока": подробности решения

Суд Германии отклонил апелляцию украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Реклама

В четверг, 15 января, Федеральный суд Германии обнародовал детали решения по жалобе на арест одного из ключевых подозреваемых по делу о подрыве «Северных потоков». Речь идет об украинце Сергее Кузнецове, которого в конце ноября 2025 года экстрадировали из Италии в Германию.

Об этом говорится в официальном прессрелизе суда.

В чем обвиняют украинца

Следствие считает, что подозреваемый играл координирующую роль в составе экипажа парусной яхты «Андромеда». Именно с этого судна 26 сентября 2022 водолазы заложили взрывчатку на три ветви газопровода.

Реклама

Ему инкриминируют антиконституционную диверсию, взрыв и разрушение сооружений.

Почему защита проиграла апелляцию

Адвокаты пытались доказать, что подозреваемый имеет «функциональный иммунитет» как представитель государства (если он действовал по приказу спецслужб) или что его действия были легитимным актом войны («привилегия комбатанта»).

Суд в Карлсруэ отверг оба аргумента:

Иммунитет бездействует: Международное право не защищает от уголовного преследования за насильственные действия, руководимые спецслужбами на территории другого государства. Это не было законной войной: Судьи подчеркнули, что «привилегия комбатанта» (право наносить вред врагу) здесь не применяется. Во-первых, операция была тайной (исполнители не имели опознавательных знаков или униформы).

Во-вторых, газопроводы были гражданскими объектами , а не военными целями.

Что это значит

Суд подтвердил юрисдикцию Германии, поскольку разрушение газопровода нанесло ущерб на немецкой территории (где заканчивались трубы).

Реклама

Теперь, когда апелляция отклонена, подозреваемый будет оставаться в следственном изоляторе. Следствие считает, что существует высокий риск его бегства. Это решение создает серьезный прецедент: Германия трактует подрыв трубы как уголовное преступление, а не эпизод российско-украинской войны.

Напомним, Германия взяла под стражу гражданина Украины, подозреваемого в организации серии диверсий по заказу российских спецслужб. Мужчину экстрадировали из Швейцарии спустя семь месяцев после его ареста.