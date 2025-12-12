Танкер Eventin / © из соцсетей

Немецкий Федеральный фискальный суд пока отказался предоставить разрешение на конфискацию аварийного нефтяного танкера Eventin, входящего в список судов российского «теневого флота».

Об этом сообщает Spiegel.

В суде заявили об «обоснованных сомнениях по поводу законности мер конфискации» и отметили, что окончательное решение еще не принято. Также нет определенности, имеет ли танкер право заходить на территорию ЕС в случае чрезвычайной ситуации.

Eventin, на борту которого находится около 100 000 тонн нефти, уже почти год стоит у побережья немецкого острова Рюген в Балтийском море. Судно отбуксировали после того, как из-за технической неисправности оно стало неуправляемым и упустило возможность продолжать рейс.

Танкер вышел из русской Усть-Луги 6 января под флагом Панамы и направлялся в Порт-Саид в Египте. Конечным пунктом должна была стать Индия.

Местные экологи и эксперты называют Eventin «плавающей экологической бомбой», отмечая, что нефть необходимо откачать как можно быстрее, чтобы избежать потенциальной катастрофы.

Формальный владелец судна — компания Laliya Shipping Corp. с Маршалловых островов — ведет судебный спор с ЕС по зачислению танкера в «теневой флот», используемый Россией для обхода санкций.

Ранее сообщалось, что полеты неизвестных дронов над Германией могут быть связаны с грузовыми кораблями, имеющими непосредственное отношение к России.

Мы ранее информировали, что у берегов Сенегала на западе Африки начал тонуть нефтяной танкер, принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Denizcilik. Ранее он неоднократно заходил в российские порты.