Немецкий турист прыгнул в воду за детьми и пропал без вести: что известно

Озеро Комо

На итальянском озере Комо продолжаются поиски 55-летнего туриста из Германии, который пропал без вести после того, как бросился в воду, чтобы спасти своих детей.

Об этом сообщило издание Ansa.

Инцидент произошел днем вблизи деревни Дорио на восточном побережье озера, в провинции Лекко. Мужчина нырнул с арендованной лодки, на которой он путешествовал с семьей, чтобы спасти детей. Двое его детей выпали за борт, однако им удалось выбраться, тогда как отец не выплыл на поверхность. Тревогу подняла его жена.

По предварительным данным, мужчину могло затянуть сильное подводное течением, характерное для озера Комо. Поисковая операция продолжается. Привлечены береговая охрана, пожарные, водолазы, катера, гидробыстрая помощь и вертолеты.

Озеро Комо расположено примерно в 80 километрах от Милана и считается одной из самых популярных туристических зон Италии.

Районы Дорио и Колико, где произошла трагедия, являются популярным местом для отдыха туристов. Здесь расположены многочисленные отели и кемпинги, которые часто выбирают путешественники из Германии, Швейцарии и Нидерландов.

