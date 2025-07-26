ВСУ на войне против России / © Associated Press

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Немецкий ультраправый политик Тим Шрамм, который добровольно воевал на стороне Украины, может быть лишен членства в партии «Альтернатива для Германии». 22-летнего добровольца обвиняют в «чрезвычайно вредном для партии поведении».

Об этом сообщает немецкое издание Welt, в распоряжении которого оказалось заявление на исключение Тима Шрамма из регионального руководства партии в городе Вупперталь.

«Находясь в рядах украинской армии и публично комментируя свое участие в боевых действиях, серьезно нарушил принципы и порядок партии, нанеся ей значительный ущерб», — говорится в партийном документе.

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Ранее молодой политик сообщил, что еще в 2022 году, когда доставлял гуманитарную помощь в зону боевых действий, пытался вступить в Международный легион украинской армии, но тогда его не взяли.

В конце 2024 года ему все же удалось договориться и вступить в силы Территориальной обороны Украины, где он с марта по июнь этого года служил в одном из подразделений на востоке Украины.

«Мы стреляли — нас обстреливали, мы запускали дроны и нас самих атаковали дроны. Больше я не могу сказать из соображений безопасности», — сказал он в интервью журналистам Nius.

По словам Шрамма, его однопартийцы не знали о его службе в украинской армии. Но впоследствии в медиа появились фото снарядов, на которых немецкий доброволец делал подписи «Привет всем русофилам», а также «Идите к черту! Привет из Вупперталя».

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Что известно о партии «Альтернатива для Германии»

Партия ультраправых «Альтернатива для Германии» (АдН/AfD) образовалась в 2013 году. Она известна, как объединение так называемых евроскептиков и является пророссийской. Партия выступает за прекращение военной помощи Украине, против евроинтеграции и иммиграции иностранцев, а также стремится к выходу Германии из ЕС.

По итогам федеральных выборов, состоявшихся в феврале 2025 года, впервые в истории АдГ заняла второе место, получив 20,8% голосов избирателей и уступив лишь правящему блоку Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

В апреле АдГ возглавила рейтинг политических партий ФРГ согласно результатам опроса Ipsos. На втором месте оказался блок ХДС/ХСС, на третьем — СДПГ.

Напомним, Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ официально признало ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая известна своей приверженностью к Кремлю, экстремистской организацией, угрожающей демократии.

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