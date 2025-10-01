"Немецкое небо под прицелом": кто и зачем массово картографирует критические объекты дронами

Завод в Гайде / © Bild

Над критической инфраструктурой на севере Германии фиксируют подозрительные и вероятно координированные полеты беспилотников. Информация о массовой активности дронов над стратегическими объектами в землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания вызвала серьезную тревогу правительства ФРГ, которое уже заявило о "увеличенной угрозе безопасности".

Об этом пишет немецкое издание Bild.

В ночь на 26 сентября в районе города Киль (Шлезвиг-Гольштейн) было зафиксировано несколько дронов, пролетевших над целым рядом чувствительных объектов:

верфь;

университетская клиника;

электростанция;

здание местного парламента;

нефтеперерабатывающий завод, снабжающий топливом аэропорт Гамбурга.

Согласно внутренним документам власти, беспилотники двигались "параллельными курсами", что может свидетельствовать о целенаправленной попытке картирования местности.

Схожие инциденты произошли и в соседней земле: в Занице и Ростоке дроны заметили над военными объектами. В порту Ростока полиция обнаружила несколько крупных квадрокоптеров весом более 2,5 кг, которые летали "координированно".

Реакция Берлина и "российский след"

Пока неизвестно, кто стоит за этой волной полетов. Однако эксперты отмечают схожесть инцидентов с серией недавних случаев в Дании, где из-за беспилотников временно прекращали работу аэропортов. Там местные власти не исключают "российского следа".

На фоне этих угроз министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт анонсировал создание центра противодействия беспилотникам. В Бундестаге также готовится закон, который предоставит право армии сбивать подозрительные дроны вне исключительно военных объектов.

Ранее сообщалось, что в немецком Мюнхене ночью и утром 1 октября зафиксировали несколько взрывов и стрельбу. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения.