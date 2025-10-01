- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 2 мин
"Немецкое небо под прицелом": кто и зачем массово картографирует критические объекты дронами
На севере Германии зафиксированы массовые координированные полеты неизвестных дронов над стратегическими объектами – от нефтеперерабатывающих заводов до военных баз.
Над критической инфраструктурой на севере Германии фиксируют подозрительные и вероятно координированные полеты беспилотников. Информация о массовой активности дронов над стратегическими объектами в землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания вызвала серьезную тревогу правительства ФРГ, которое уже заявило о "увеличенной угрозе безопасности".
Об этом пишет немецкое издание Bild.
В ночь на 26 сентября в районе города Киль (Шлезвиг-Гольштейн) было зафиксировано несколько дронов, пролетевших над целым рядом чувствительных объектов:
верфь;
университетская клиника;
электростанция;
здание местного парламента;
нефтеперерабатывающий завод, снабжающий топливом аэропорт Гамбурга.
Согласно внутренним документам власти, беспилотники двигались "параллельными курсами", что может свидетельствовать о целенаправленной попытке картирования местности.
Схожие инциденты произошли и в соседней земле: в Занице и Ростоке дроны заметили над военными объектами. В порту Ростока полиция обнаружила несколько крупных квадрокоптеров весом более 2,5 кг, которые летали "координированно".
Реакция Берлина и "российский след"
Пока неизвестно, кто стоит за этой волной полетов. Однако эксперты отмечают схожесть инцидентов с серией недавних случаев в Дании, где из-за беспилотников временно прекращали работу аэропортов. Там местные власти не исключают "российского следа".
На фоне этих угроз министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт анонсировал создание центра противодействия беспилотникам. В Бундестаге также готовится закон, который предоставит право армии сбивать подозрительные дроны вне исключительно военных объектов.
Ранее сообщалось, что в немецком Мюнхене ночью и утром 1 октября зафиксировали несколько взрывов и стрельбу. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения.