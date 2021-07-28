Немка выиграла в лотерею 33 млн евро и несколько недель носила выигрышный билет в сумочке

Женщина стала единственным победителем розыгрыша 9 июня, правильно угадав цифры во всех семи полях.
В Германии 45-летняя местная жительница выиграла в лотерею Lotto Bayern €33 млн, однако несколько недель носила билет в сумочке, не зная об этом.
Об этом сообщает AP.
"У меня все еще кружится голова от мысли, что я небрежно носила в сумочке почти 33 миллиона евро в течение нескольких недель", — поделилась она, добавив, что больше не намерена играть в лотереи, поскольку выигранных денег ее семьи более чем достаточно.
Напомним:
- Ранее госслужащая из Днепра неожиданно стала настоящей миллионершей. А все благодаря своему отцу, который надежды на выигрыш в лотерею никогда не терял.
- А британец попытался спрятать выигрыш от жены и лишился миллионов.