Немка выиграла в лотерею 33 млн евро и несколько недель носила выигрышный билет в сумочке

Немка выиграла в лотерею 33 млн евро и несколько недель носила выигрышный билет в сумочке

Женщина стала единственным победителем розыгрыша 9 июня, правильно угадав цифры во всех семи полях.

В Германии 45-летняя местная жительница выиграла в лотерею Lotto Bayern €33 млн, однако несколько недель носила билет в сумочке, не зная об этом.

Об этом сообщает AP.

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"У меня все еще кружится голова от мысли, что я небрежно носила в сумочке почти 33 миллиона евро в течение нескольких недель", — поделилась она, добавив, что больше не намерена играть в лотереи, поскольку выигранных денег ее семьи более чем достаточно.

Напомним:

Ранее госслужащая из Днепра неожиданно стала настоящей миллионершей. А все благодаря своему отцу, который надежды на выигрыш в лотерею никогда не терял.

А все благодаря своему отцу, который надежды на выигрыш в лотерею никогда не терял. А британец попытался спрятать выигрыш от жены и лишился миллионов.

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