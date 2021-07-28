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Немка выиграла в лотерею 33 млн евро и несколько недель носила выигрышный билет в сумочке

Немка выиграла в лотерею 33 млн евро и несколько недель носила выигрышный билет в сумочке

Фото: wasserburg24.de

Женщина стала единственным победителем розыгрыша 9 июня, правильно угадав цифры во всех семи полях.

В Германии 45-летняя местная жительница выиграла в лотерею Lotto Bayern €33 млн, однако несколько недель носила билет в сумочке, не зная об этом.

Об этом сообщает AP.

"У меня все еще кружится голова от мысли, что я небрежно носила в сумочке почти 33 миллиона евро в течение нескольких недель", — поделилась она, добавив, что больше не намерена играть в лотереи, поскольку выигранных денег ее семьи более чем достаточно.

Напомним:

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