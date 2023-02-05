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Немного холоднее, чем на Марсе: в США зафиксировали самую низкую температуру в истории страны

Немного холоднее, чем на Марсе: в США зафиксировали самую низкую температуру в истории страны

Фото: Associated Press

Столбики термометров показали -42 градуса Цельсия на вершине горы Вашингтон.

Метеорологи зафиксировали на вершине горы Вашингтон в Нью-Гэмпшире температуру -42,2 °С. Это, по всей вероятности, самая низкая температура, зарегистрированная в истории Соединенных Штатов.

Об этом пишет The Washington Post.

Скорость ветра на горе достигала 160 км/ч.

В NASA отметили, что на вершине горы Вашингтон на этой неделе было немного холоднее, чем в среднем на Марсе. Предыдущий рекорд там был зафиксирован в 2004 году. Тогда температура составляла –38,8 °С.

Ранее сообщалось, что аномально высокие температуры воздуха и отсутствие снега в Европе привели к тому, что закрылись некоторые низкоуровневые горнолыжные курорты, в частности в Германии, Франции, Швейцарии, Польше и Чехии.

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