"Немного обпалить бороду Путина" и не развязать Третью мировую: как НАТО должно ответить на атаку дронов

Ответ НАТО на атаку Путина на Польшу должен быть сильным, но деэскалационным / © ТСН.ua

Польша сообщила о значительных нарушениях своего воздушного пространства российскими дронами во время масштабной российской атаки на Украину. НАТО подняло в воздух истребители, но военный аналитик и эксофицер Королевских ВМС Том Шарп считает, что этого недостаточно.

В своей авторской статье для The Telegraph он предлагает, как Альянс может наказать Россию и при этом не спровоцировать глобальную войну.

Испытание прочности и страх эскалации

После инцидента Альянс находится в фазе «тряски кулаками», когда провозглашается солидарность, и все обсуждают, что делать дальше. Огромный риск состоит в том, что по факту ничего сделано не будет. Это уже стало привычным политическим сценарием «цивилизованного западного мира» — страх эскалации, ведущий к бездействию.

«Сколько еще раз Путин должен показать, что ему безразличны слова или санкции, и что единственный язык, который он понимает, это бомбы и шары?» — подчеркивает автор статьи.

Он подчеркивает, что Россия намеренно нарушила воздушное пространство страны НАТО и это было не случайностью, а сознательной атакой. Но уже через сутки после этого инцидента дипломатическая риторика «отходит от сценария статьи 5», что снова дает Путину то, чего он хочет, а именно отсутствие реального ответа и безнаказанность. По словам Шарпа, Запад уже попробовал дипломатические, экономические и ограниченные военные мероприятия, и они не сработали.

«Чтобы избежать соответствия определению безумия, мы теперь должны попробовать что-нибудь другое», — призвал аналитик.

Деэскалационный ответ: что делать

По мнению Тома Шарпа, нужен сильный ответ, который не приведет к эскалации, а в идеале заставит Кремль прекратить агрессию. В такой ситуации прямая атака на российское воздушное пространство была бы только ответом «глаз за око», а это не деэскалация. Действия против целей за пределами России были бы менее агрессивными, но в то же время могли бы нанести значительный вред диктатору.

Это вопрос лимита терпимости к эскалации со стороны НАТО, и в Альянсе не должны больше терпеть. Поэтому Шарп, прослуживший в британском военно-морском флоте 27 лет, где командовал четырьмя разными кораблями, предлагает провести операцию под названием «Подавление вражеской противовоздушной обороны» (SEAD), что будет означать поражение российских целей на территории Украины. Это может создать огромное преимущество на поле боя для украинских сил, если российское противовоздушное прикрытие будет ослаблено. В этом случае украинские самолеты смогут проводить оперативные действия в воздушном пространстве над позициями российской оккупационной армии.

«Я всю свою карьеру проработал в службе, чья задача — предотвращать конфликты, но иногда случаются конфликты, и надо быть готовым к действиям. Поэтому мне кажется, что сегодняшние варианты ответа очевидны: точный кинетический ответ, полностью обеспеченный силами НАТО, или еще более бессмысленное заламывание рук», — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что первый вариант создаст серьезные проблемы для Путина. А второй посылает четкий сигнал, что Запад до сих пор боится, так что агрессор может продолжать давить.

Напомним, по мнению политолога Кирилла Сазонова, после атаки дронов на Польшу Россия продолжит проверять НАТО на прочность. Теперь следует ожидать новых провокаций, в том числе с использованием так называемых «зеленых человечков», которые возможны на территории стран Балтии или снова в Польше.