Немного передумал: Макрон заявил, что Франция не будет отправлять войска в Украину "в ближайшее время"

Эммануэль Макрон ответил на шквал международной реакции, вызванный одним из его высказываний о войне в Украине. Он сказал, что о введении войск в Украину "не может быть и речи".

Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон, пишет novinky.cz.

"Это не значит, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшее время, но мы открываем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории", – добавил президент Франции.

По его словам, участники встречи в Париже договорились о пяти областях, в которых они хотят сделать больше: киберзащита, совместное производство военной техники в Украине, безопасность стран, которым непосредственно угрожает российское наступление в Украине, особенно Молдовы, возможность поддержки Украины на границе с Беларусью и операции по разминированию.

"Кроме того, я всегда четко понимал наши рамки: мы не сражаемся против русского народа и отказываемся вступать в логику эскалации", — подчеркнул Макрон.

Ранее французский доброволец прокомментировал заявление Макрона.

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