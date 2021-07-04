Немного побыли самыми богатыми в мире: в США банк случайно перечислил семье 50 млрд долларов

Семья американца не потратила ни центра из полученных денег.
В США банк случайно перечислил клиенту 50 млрд долларов. Семья американца несколько дней побыла самой богатой в мире.
Об этом сообщает Fox 11 Los Angeles.
Житель Луизианы Даррен Джеймс узнал, что на банковском счете его жены ошибочно появились $ 50 млрд. Сначала 47-летний американец надеялся, что деньги оставил неизвестный дальний родственник, однако позже в семье смирились с тем, что деньги они получили по ошибке, поэтому решили сообщить об этом в банк.
"Мы знали, что это не наше. Мы не заработали эти деньги, поэтому ничего не могли с ними сделать", — сказал Джеймс.
Мужчина ранее работал в местном департаменте общественной безопасности, поэтому в его семье знали, что даже потраченный цент из тех денег будет считаться воровством.
Банк выводил со счета деньги в течение нескольких дней. Это время Джеймс и его жена были одними из самых богатых людей мира.
"Это было прекрасное чувство, когда я увидел, что на нашем счету много нулей. Было приятно увидеть, как это выглядит", — заявил Джеймс.
Напомним, что в Николаеве действовал преступный call-центр, работники которого выманивали информацию о банковских картах и похищали деньги граждан. Работу мошеннического call-центра разоблачила и прекратила киберполиции.