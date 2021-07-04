Немного побыли самыми богатыми в мире: в США банк случайно перечислил семье 50 млрд долларов

Немного побыли самыми богатыми в мире: в США банк случайно перечислил семье 50 млрд долларов

Семья американца не потратила ни центра из полученных денег.

В США банк случайно перечислил клиенту 50 млрд долларов. Семья американца несколько дней побыла самой богатой в мире.

Также читайте Американка случайно постирала выигрышный лотерейный билет на 26 миллионов долларов

Об этом сообщает Fox 11 Los Angeles.

Житель Луизианы Даррен Джеймс узнал, что на банковском счете его жены ошибочно появились $ 50 млрд. Сначала 47-летний американец надеялся, что деньги оставил неизвестный дальний родственник, однако позже в семье смирились с тем, что деньги они получили по ошибке, поэтому решили сообщить об этом в банк.

"Мы знали, что это не наше. Мы не заработали эти деньги, поэтому ничего не могли с ними сделать", — сказал Джеймс.

Мужчина ранее работал в местном департаменте общественной безопасности, поэтому в его семье знали, что даже потраченный цент из тех денег будет считаться воровством.

Банк выводил со счета деньги в течение нескольких дней. Это время Джеймс и его жена были одними из самых богатых людей мира.

"Это было прекрасное чувство, когда я увидел, что на нашем счету много нулей. Было приятно увидеть, как это выглядит", — заявил Джеймс.

Напомним, что в Николаеве действовал преступный call-центр, работники которого выманивали информацию о банковских картах и похищали деньги граждан. Работу мошеннического call-центра разоблачила и прекратила киберполиции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку