Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Немного побыли самыми богатыми в мире: в США банк случайно перечислил семье 50 млрд долларов

Немного побыли самыми богатыми в мире: в США банк случайно перечислил семье 50 млрд долларов

Фото: pixabay.com / pixabay.com

Семья американца не потратила ни центра из полученных денег.

В США банк случайно перечислил клиенту 50 млрд долларов. Семья американца несколько дней побыла самой богатой в мире.

Об этом сообщает Fox 11 Los Angeles.

Житель Луизианы Даррен Джеймс узнал, что на банковском счете его жены ошибочно появились $ 50 млрд. Сначала 47-летний американец надеялся, что деньги оставил неизвестный дальний родственник, однако позже в семье смирились с тем, что деньги они получили по ошибке, поэтому решили сообщить об этом в банк.

"Мы знали, что это не наше. Мы не заработали эти деньги, поэтому ничего не могли с ними сделать", — сказал Джеймс.

Мужчина ранее работал в местном департаменте общественной безопасности, поэтому в его семье знали, что даже потраченный цент из тех денег будет считаться воровством.

©

Банк выводил со счета деньги в течение нескольких дней. Это время Джеймс и его жена были одними из самых богатых людей мира.

"Это было прекрасное чувство, когда я увидел, что на нашем счету много нулей. Было приятно увидеть, как это выглядит", — заявил Джеймс.

Напомним, что в Николаеве действовал преступный call-центр, работники которого выманивали информацию о банковских картах и похищали деньги граждан. Работу мошеннического call-центра разоблачила и прекратила киберполиции.