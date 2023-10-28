Немощный и в инвалидной коляске: ИИ показал, как будет выглядеть Путин в 2030 году (фото)

Искусственный интеллект изобразил российского диктатора через семь лет несчастным и немощным стариком.

На фоне слухов о "смерти" президента России Владимира Путина искусственный интеллект (ИИ) показал, как он будет выглядеть, если доживет до 2023 года.

Об этом пишет издание Daily Express US, демонстрируя изображения, созданные Midjourney.

ИИ изобразил Путина в 2030 году, как больного и немощного старика, с усталым и безрадостным лицом. По мнению издания, которое опубликовало изображение ИИ, российский президент в глубокой старости выглядит "некрасиво".

Изображение ШИ. Путин в 2030 году. Фото: MidJourney

На одном из изображений Путин сидит в инвалидной коляске в пиджаке с цветочным принтом.

Изображение ШИ. Путин в 2030 году. Фото: MidJourney

Еще одно изображение показывает Путина с ходунками для пожилых людей в одежде семидесятых годов прошлого века.

Изображение ШИ. Путин в 2030 году. Фото: MidJourney

Напомним, один из анонимных российских Tелеграмм-каналов, позиционирующий себя как оппозиционный, сообщил, что Путин скончался вечером 26 октября, после чего в РФ началась подготовка к госперевороту, ведь "на сцену" хотели выпустить его двойника. Впрочем, к этой информации скептически отнеслись не только пользователи соцсетей, но и представители украинской власти.

В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Путин "никогда не был здоров".

"Рано или поздно каждый человек отправляется в тот мир. И Путин тоже. Подавляющее большинство нашего населения, если не сказать 99,9% желает, чтобы это произошло как можно скорее. Что касается его состояния здоровья, этот человек был нездоров на голову, когда принимала решение нападать на страну, о которой они рассказывали, что мы братья, сестры, это нужно быть безумным, чтобы таким образом решать вопросы, поэтому относительно состояния его здоровья он никогда не был здоров. Когда Господь заберет его к себе, это вопрос времени", — сказал он.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сама по себе смерть Путина только запустит в ускоренном режиме процессы разложения РФ.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что смерть Путина, скорее всего, пройдет по тому же сценарию, что с Иосифом Сталиным.

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