Немцы массово увольняются от службы в армии: что их пугает и при чем здесь война в Украине

Немецкая армия / © Associated Press

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Число молодых мужчин, отказывающихся от военной службы в немецкой армии, в этом году резко возросло. Одна из причин — опасения немцев участвовать в войне в Украине и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные, предоставленные германским правительством.

Согласно данным, в первой половине 2026 года больше людей подали заявления об увольнении от службы «по религиозным или нравственным соображениям», чем за весь прошлый год.

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За период до 30 июня федеральное ведомство по делам семьи и функций гражданского общества, рассматривающее такие запросы, получило почти 6 тысяч — 5862 заявления.

По сравнению с 2025 годом было подано заявок вдвое меньше — 3879 заявок, а за 2024 год — 2249.

Кандидаты на получение статуса отказника от военной службы должны подать в Бундесвер краткое письмо о намерениях с личной подписью, резюме и личном заявлении, в котором указаны причины отказа от службы.

«Пытаясь обновить истощенные вооруженные силы страны, правительство в этом году требовало от всех немецких мужчин в возрасте от 18 лет заполнить форму, подтверждающую их готовность к службе, и пройти медицинское освидетельствование», — отмечают в издании.

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Почему немецкие военные отказываются служить в армии

Вероятно, рост отказов от службы в Бундесвере в этом году вызван:

новой политикой упрощенного призыва,

а также опасениями потенциального участия военных в таких горячих точках безопасности, как Ормузский пролив и миротворческая операция в послевоенной Украине.

Угроза нападения на НАТО — что известно

В США и Европе все чаще говорят о российской угрозе для стран НАТО. Поэтому страны восточного фланга Альянса готовятся к возможному нападению РФ. Они укрепляют свою восточную границу, строят оборонительные постройки, расширяют резервы, закупают танки, дроны и другую технику.

Между тем, в Швеции заявили, что они не видят признаков подготовки России к обычному военному нападению на НАТО, но не исключили, что Москва активно использует другие методы давления.

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