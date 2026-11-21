Каждый четвертый немец хочет полностью прекратить поддержку Украины / © Фото из открытых источников

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В Германии снижается общественная поддержка масштабной помощи Украине. По результатам нового опроса, 49% граждан выступают за сокращение финансовой, военной и гуманитарной поддержки Киева или его полное прекращение. В то же время, 39% хотят, чтобы Берлин продолжал помогать Украине в нынешнем объеме или даже увеличил поддержку.

Об этом сообщает немецкое издание WELT со ссылкой на опрос YouGov.

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Сколько немцев хотят прекратить помощь Украине

Согласно исследованию, четверть респондентов — 25% — считают, что Германия должна полностью прекратить поддерживать Украину, подвергшуюся российскому нападению. Еще 24% выступают за сокращение помощи.

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30% опрошенных хотят сохранить нынешний объем поддержки, а 9% — увеличить его. Еще 11% не определились со своей позицией.

Опрос проводился онлайн с 13 по 16 ноября среди 2329 совершеннолетних жителей Германии. По данным YouGov, выборка репрезентативна для населения страны от 18 лет.

Больше всего сторонников продолжения помощи Украине среди избирателей партии «Зеленые»: половина из них выступает за сохранение нынешнего уровня поддержки, еще 32% хотят ее увеличить. Среди сторонников Левой партии за сохранение помощи высказались 36%, увеличение — 16%.

Среди избирателей ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдН) 62% хотят полностью прекратить помощь Украине, а еще 27% — сократить ее.

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Заметные отличия есть и между регионами. В западных федеральных землях 42% респондентов хотят сохранить или увеличить поддержку Украины. В восточной части Германии таковых всего 25%. В то же время, наиболее выразительная поддержка Украины наблюдается среди молодежи в возрасте 18–29 лет и людей старше 70 лет.

Хотят ли немцы, чтобы Мерц встретился с Путиным

Отдельно социологи спросили у граждан, должен ли канцлер Фридрих Мерц в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

49% опрошенных поддерживают скорейшую встречу даже при условии, что Москва перед этим не сделает никаких уступок. Еще 23% считают, что разговор должен состояться только после определенных уступок со стороны России, даже если из-за этого придется ждать дольше.

Против каких-либо переговоров Мерца с Путиным пока выступают 9% респондентов, а 18% не определились.

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Больше всего сторонников скорой встречи без предварительных условий среди избирателей АдН: такую позицию поддерживают 66%. Среди приверженцев блока ХДС/ХСС, к которому принадлежит Мерц, таких 55%. Только среди избирателей «Зеленых» относительное большинство считает, что перед переговорами Россия должна пойти на уступки.

Чаще всего за скорейший разговор канцлера с российским президентом высказываются люди в возрасте от 50 лет. Особенно высок показатель в возрастной группе 60-69 лет — 61%. В восточных землях Германии переговоры без предварительных условий поддерживают 56% опрошенных, в западных — 47%.

Важно, что в сентябре результаты опроса Deutschlandtrend были несколько иными: 38% немцев считали объем военной помощи Украине уместным, 14% хотели его увеличить, а 42% — сократить. В то же время, эти исследования нельзя непосредственно сравнивать, поскольку ноябрьский опрос охватывал не только поставки оружия, но и финансовую и гуманитарную поддержку.

По данным Tagesspiegel, с начала полномасштабного вторжения Германия предоставила или предусмотрела на последующие годы более 45,7 млрд. евро гражданской и около 57,8 млрд. евро военной помощи Украине.

Германия продолжает поддерживать Украину, несмотря на противоречивые настроения общества

Разница между позицией части немецкого общества и решениями правительства особенно заметна на фоне последних дипломатических договоренностей. В начале ноября федеральное правительство раскрыло объем поддержки Украины, достигший почти 101 млрд евро. В эту сумму включили не только уже использованные средства, но и будущее финансирование, в частности , военную и гражданскую помощь, а также расходы на украинцев, которые нашли убежище в Германии.

19 ноября в Берлине состоялась встреча Коалиции желающих с участием Владимира Зеленского, Фридриха Мерца и других европейских лидеров. Канцлер заверил, что Германия будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. По итогам переговоров участники также подтвердили кредитную помощь ЕС на 90 млрд. евро до конца 2027 года и обязательства стран НАТО обеспечить военную поддержку Украины.

На следующий день европейская поддержка получила и новое финансовое подкрепление. Совет Европейского Союза одобрил дополнительный миллиард евро на закупку вооружения для Украины. Денежные средства планируют направить, в частности, на беспилотники, средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Таким образом, несмотря на дискуссии по поводу уровня поддержки среди избирателей, европейские институты и правительства продолжают принимать решения о финансировании украинской обороны.

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