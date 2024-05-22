Ненастье вызвало сплошной хаос в Сербии: есть погибшие (фото)

В Сербии 22 мая разыгралась стихия, принесшая сильный ветер, град, ливни и наводнения по всей стране.

Сильный ветер, град, ливни и паводки вызвали хаос по всей Сербии 22 мая, один человек погиб, когда дерево упало на его автомобиль.

Об этом пишет Reuters.

Министр внутренних дел Ивица Дачич сообщил, что женщина погибла в северном городе Сомбор — дерево упало прямо на ее автомобиль. Спасателям также пришлось эвакуировать несколько человек в этом районе.

Heavy storm in Serbia, girl killed #SerbianNews #EuroNews #EuropeanNews [Video] One woman была killed в сильный торм, что hit Sombor in Serbia. Эти новости были подтверждены в качестве viceprezidenta of Government of Serbia and the Minister of Internal… https://t.co/i0grekUNbd — Vanessa Ingraham (@VanessaEUNV) 22 мая 2024

В юго-западном сербском городе Нови-Пазар, где власти объявили чрезвычайное положение, внезапное наводнение затопило несколько районов.

Сильные ливни в сочетании с градом и паводками были также зафиксированы в ряде других районов, в частности в столице Сербии Белграде, где часть автостоянки обрушилась в яму.

Град размером с грецкий орех также повредил имущество и посевы в косовском городе Хани-и-Элез, сообщают СМИ.

Напомним, ранее американский штат Оклахома дважды в месяц пострадал от разрушительного торнадо. В понедельник, 6 мая, на северо-востоке штата бушевали несколько огромных смерчей, разрушивших дома, свалили деревья и линии электропередач. Ненастье не утихало почти сутки, скорость ветра, по оценкам синоптиков, составляла до 112 км/ч. Власти сообщают по меньшей мере об одном погибшем и множестве пострадавших людей.

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