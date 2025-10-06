"Ненавидел свое происхождение": исповедь украинца из Канады, сменившего фамилию на английскую ради карьеры

Забытая дискриминация: шокирующая правда о становлении диаспоры в Канаде

Недавно Канада возглавила рейтинг в опросе со всего мира как страна-мечта для переезда. Также это страна, где проживает одна из старейших украинских диаспор. Первые украинские «пионеры» (именно так называли первых поселенцев) начали осваивать необжитые просторы Канады еще в конце 19 века.

Украинские эмигранты в Канаде. Конец 19 века.

В настоящее время Канада является важным партнером Украины в войне с РФ. До полномасштабного вторжения украинская диаспора в Канаде была второй по численности после России в мире. В «стране кленового листа» немало украинских культурных обществ и организаций, а украинцы занимают ведущее место среди других национальных меньшинств.

Однако так было не всегда. Как ни странно, Канада не всегда была толерантна к украинским эмигрантам. Об этом рассказала этнолог и волонтер Устина Стефанчук на своем Facebook.

Обычно существует стереотип, что украинская диаспора Канады — патриоты Украины и гордятся своим происхождением. Однако Стефанчук привела один пример из своего опыта, свидетельствующего обратное — потомки украинских эмигрантов, особенно первой волны, сторонились своего происхождения, меняли свои имена и фамилии на англоязычный манер и ассимилировались.

Устина рассказала о преподавателе своего парня Михаила. Старенький профессор права по фамилии Мартин учил украинца, но сам не признавался, что тоже этнического происхождения. Лишь за бокалом пива преподаватель отважился рассказать свою историю.

«На каком-то этапе, а разговор был действительно интересный и живой, о разных кейсах и профессоре и Михаиле, о разных опытах, профессор, уже изрядно пьяненький неожиданно спросил: а ты ведь знал, что я украинец? Из обалделого выражения лица М. было понятно, что нет. Продолжительная пауза, в течение которой Михаил, видимо, думал, как деликатнее всего можно продолжить разговор. Я не понимала в чем драматичность этой паузы, пока Михаил не начал говорить: „Нет, я был убежден, что вы британец“, — рассказывает Устина.

Профессор рассказал молодым украинцам, что родился в украинской семье, его мама и папа были украинцами.

«Моя семья переехала в Эдмонтон, когда мне было 9 лет. В новой школе моя родительская фамилия с окончанием -чук была ужасно не популярна. Меня обзывали, высмеивали, а на каком этапе начали лупить. А потому, что я был болезненный, бледнолицый и в очках+ учился лучше всего в классе меня недолюбливали еще сильнее», — рассказывает слова профессора волонтер.

Педагог признался, что в школе его дразнили унизительным словом, которым в то время канадцы называли украинских, и вообще эмигрантов из Центрально-Восточной Европы — «боганк». Считается, что это смешение терминов «Bohemian» и «Hungarian».

«Это (буллинг — Ред.) продолжалось до окончания школы. Мой отец был мясником, он не понимал, в чем проблема и почему я не могу просто дать сдачи. Кому? Всем? Даже некоторым учителям, которые умышленно с насмешкой меня переспрашивали, понял ли я, хотя я родился в Канаде и многое уже тогда понимал лучше, чем они. Я ненавидел свое происхождение, Боже, как я его ненавидел. Уже тогда я понял, что если я хочу чего-нибудь в жизни, то надо изменить „-чук“. Я не ошибался», — продолжает пересказывать «исповедь» ассимилированного украинца волонтер.

Именно поэтому тогда еще будущий профессор сменил фамилию из Мартынчука на Martin. Он отметил, что в 1960-х годах все общества юристов в Канаде были клубами «белых ребят», к которым украинцы не принадлежали. По его словам, ранее украинцев в Канаде считали не «белыми», а на уровне с темнокожими или индейцами, которых дискриминировали.

«Профессор продолжил, что на каком-то этапе в доступе к определенному уровню в определенном участке права, ему его наставник прямо сказал, что -чукам здесь не место», — отмечает Стефанчук.

Раскаяние

Мужчина признался, что Мартином так и не стал, но и собой перестал быть. Он прервал всю связь с любимой семьей и параноидально всю жизнь боялся, что кто-то разоблачит его прошлое. У него были женщины, но ни одна не стала женой, потому что Мартину-Мартынчуку было трудно открыться, что он украинец, а без честности брак не имеет смысла.

Профессор рассказал, что его младший брат взял родительский бизнес и не отрекся от своего украинства. Недавно он умер, а преподаватель поехал к нему на похороны.

«На похоронах в городке под Эдмонтоном правили службу и когда священник на канадском -украинском спел „вечная память“ я подумал, что не хочу больше ничего, но чтобы меня отпели так, отцовым языком», — отметил профессор.

