Необходимость продолжать "СВО", условия переговоров и стратегическое поражение РФ: главные тезисы из интервью Лаврова российским пропагандистам

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия уверена в необходимости продолжать войну в Украине.
Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров 19 апреля дал интервью российским пропагандистским радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". В интервью Лавров говорил о войне и переговорах с Украиной, о санкциях Запада и об отсутствии ядерного оружия у Ирана.
Главные тезисы из интервью главы МИД РФ Лаврова:
- Россия больше не будет делать пауз в боевых действиях в случае начала переговоров по Украине, веры Киеву нет.
- У России есть полная убежденность в необходимости сегодня продолжать "СВО" на Украине.
- "Формулу мира" Зеленского нужно отодвинуть в сторону и начать обсуждать основы урегулирования, на которых Россия готова договариваться.
- Россия всегда предпочитает переговоры дракам и войнам.
- Нагнетание темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику Запада.
- О разговорах по нанесению стратегического поражения России: мы не испугаемся.
- Запад бездумно наращивает санкции, не думая о результате.
- России нет никакого смысла нападать на страны Европы, политики говорят о том, что Москва якобы планирует напасть на страны ЕС, чтобы выбить из парламентов больше средств на продолжение войны на Украине.
- Россия считает Армению союзником, Ереван от ЕАЭС получает больше всех выгоды.
- Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации.
- У Ирана нет ядерного оружия, это подтверждает и МАГАТЭ.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба РФ Валерий Герасимов и глава МИД РФ Сергей Лавров активизировали информационные операции, чтобы запугать Запад и подтолкнуть Украину к переговорам.
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