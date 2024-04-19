Необходимость продолжать "СВО", условия переговоров и стратегическое поражение РФ: главные тезисы из интервью Лаврова российским пропагандистам

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия уверена в необходимости продолжать войну в Украине.

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров 19 апреля дал интервью российским пропагандистским радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". В интервью Лавров говорил о войне и переговорах с Украиной, о санкциях Запада и об отсутствии ядерного оружия у Ирана.

Главные тезисы из интервью главы МИД РФ Лаврова:

Россия больше не будет делать пауз в боевых действиях в случае начала переговоров по Украине, веры Киеву нет.

У России есть полная убежденность в необходимости сегодня продолжать "СВО" на Украине.

"Формулу мира" Зеленского нужно отодвинуть в сторону и начать обсуждать основы урегулирования, на которых Россия готова договариваться.

Россия всегда предпочитает переговоры дракам и войнам.

Нагнетание темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику Запада.

О разговорах по нанесению стратегического поражения России: мы не испугаемся.

Запад бездумно наращивает санкции, не думая о результате.

России нет никакого смысла нападать на страны Европы, политики говорят о том, что Москва якобы планирует напасть на страны ЕС, чтобы выбить из парламентов больше средств на продолжение войны на Украине.

Россия считает Армению союзником, Ереван от ЕАЭС получает больше всех выгоды.

Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации.

У Ирана нет ядерного оружия, это подтверждает и МАГАТЭ.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба РФ Валерий Герасимов и глава МИД РФ Сергей Лавров активизировали информационные операции, чтобы запугать Запад и подтолкнуть Украину к переговорам.