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Необходимость продолжать "СВО", условия переговоров и стратегическое поражение РФ: главные тезисы из интервью Лаврова российским пропагандистам

Необходимость продолжать "СВО", условия переговоров и стратегическое поражение РФ: главные тезисы из интервью Лаврова российским пропагандистам

Глава МИД РФ Сергей Лавров / Фото: Associated Press

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия уверена в необходимости продолжать войну в Украине.

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров 19 апреля дал интервью российским пропагандистским радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". В интервью Лавров говорил о войне и переговорах с Украиной, о санкциях Запада и об отсутствии ядерного оружия у Ирана.

Главные тезисы из интервью главы МИД РФ Лаврова:

  • Россия больше не будет делать пауз в боевых действиях в случае начала переговоров по Украине, веры Киеву нет.
  • У России есть полная убежденность в необходимости сегодня продолжать "СВО" на Украине.
  • "Формулу мира" Зеленского нужно отодвинуть в сторону и начать обсуждать основы урегулирования, на которых Россия готова договариваться.
  • Россия всегда предпочитает переговоры дракам и войнам. 
  • Нагнетание темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику Запада.
  • О разговорах по нанесению стратегического поражения России: мы не испугаемся.
  • Запад бездумно наращивает санкции, не думая о результате.
  • России нет никакого смысла нападать на страны Европы, политики говорят о том, что Москва якобы планирует напасть на страны ЕС, чтобы выбить из парламентов больше средств на продолжение войны на Украине.
  • Россия считает Армению союзником, Ереван от ЕАЭС получает больше всех выгоды.
  • Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации.
  • У Ирана нет ядерного оружия, это подтверждает и МАГАТЭ.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба РФ Валерий Герасимов и глава МИД РФ Сергей Лавров активизировали информационные операции, чтобы запугать Запад и подтолкнуть Украину к переговорам.

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