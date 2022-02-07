Необязательные маски и COVID-сертификаты: страны мира постепенно ослабляют карантин

Впрочем, Австрия ужесточает ограничения для невакцинированных.

Страны мира продолжают ослаблять карантинные ограничения, которые вводились из-за роста COVID-заболеваемости.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 февраля.

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В Израиле больше не потребуют паспорта вакцинации в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и гостиницах. Также отменяют ограничения по количеству людей в закрытых помещениях.

Со среды, 9 февраля, COVID-сертификаты не потребуют и в ресторанах и развлекательных заведениях Чехии. В Швеции станут необязательными маски в транспорте. Кроме того, работники смогут вернуться с дистанционки в офисы, а студенты – в аудитории. Франция ослабит карантинные ограничения через неделю. Да, посетителей начнут принимать ночные клубы и концертные залы.

В мире продолжают ослаблять карантинные ограничения

В Австрии уже на этой неделе всем непривитым грозит штраф. В стране вступает в силу закон об обязательной вакцинации граждан в возрасте от восемнадцати лет, у которых нет медицинских противопоказаний и не болевших коронавирусом в течение последних полугода.

Как сообщалось, государственные границы Австралии от 21 февраля впервые за почти два года откроются для иностранных граждан. Для въезда в страну путешественники должны быть полностью вакцинированы против COVID-19, а также "соблюдать государственные протоколы во время перемещения по стране".

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