Необычная аренда: Дания будет отправлять заключенных-иностранцев в тюрьмы Косово

В свою очередь, Копенгаген обязался ежегодно платить Приштине 15 миллионов евро и помочь в финансировании зеленой энергетики.

Дания планирует арендовать 300 тюремных камер в частично признанном государстве Косово. Отбывать заключение на Балканы датчане будут отправлять иностранцев, приговоренных к депортации после освобождения.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

"Мы решили арендовать тюремные места в Косово и увеличить количество мест в датских тюрьмах. Это даст четкий сигнал гражданам третьих стран, приговоренным к депортации: ваше будущее не в Дании, и сидеть вы будете не здесь", — заявил министр юстиции Ник Геккеруп. .

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Правительства обеих стран подписали "политическую декларацию" о намерениях на пять лет, которую по истечении этого срока планируют продлить. Копенгаген обязался ежегодно платить Приштине 15 миллионов евро и помочь в финансировании зеленой энергетики. За аренду тюрьмы с 2023 года в течение следующих 10 лет Косово должно получить 210 миллионов евро.

Ко всем заключенным в арендованных камерах будут применяться законы Дании.

Такое решение раскритиковали граждане и Дании и Косово. Первые обвиняют свою власть в негуманном отношении к заключенным. Жители Косово же недовольны, что их страну превращают в европейскую тюрьму. Министр юстиции Косово Албулена Хаджиу заверила, что страна не будет принимать опасных преступников, осужденных за террористические преступления или неизлечимо больных.

Соглашение еще предстоит ратифицировать парламенту Косово.

Отмечается, что идея аренды тюрем у других стран не нова. Ранее Норвегия и Бельгия арендовали тюремные камеры в Нидерландах.

Напомним, что в Косово из автомата расстреляли автобус со студентами, есть погибшие и раненые.

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