Необычная находка: вместо камня мужчина нашел "капсулу времени" (видео)

На пляже в английском Витби мужчина, известный в TikTok под ником forgetfossils, нашел «капсулу времени из юрского периода». Лиам подумал, что это обычный камень, но обнаружил внутри него две прекрасно сохранившиеся окаменелости аммонитов. Это вымершие головоногие моллюски с закрученными панцирями, исчезнувшие с лица Земли около 66 миллионов лет назад.

Лиам, часто исследующий местный пляж, отметил, что океан «пытался сохранить тайну», но ему удалось сделать это эпическое открытие. Он опубликовал видео, набравшее сотни просмотров и поразившее пользователей.

Аммониты — это близкие родственники современных осьминогов, кальмаров и каракатиц, хотя их раковина больше похожа на рак наутилуса. По словам Зои Гьюз, кураторки Музея естественной истории, аммониты жили в отдельных камерах, которые использовали для плавучести. Их окаменелости представляют собой ценные «индексные окаменелости», поскольку помогают определить возраст геологических слоев.

